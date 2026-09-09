Wiceminister sprawiedliwości o decyzji prezesa TK. „Wziął na zakładnika Trybunał Konstytucyjny”

Arkadiusz Myrcha był pytany w Tok FM o dalsze losy Macieja Berka, który został wybrany na sędziego TK i oczekuje na decyzję Karola Nawrockiego ws. ślubowania. – Okoliczności, w których pan mecenas Berek obejmuje urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego są trudne i było wiadomo, że takie będą. To, że w Pałacu Prezydenckim nie będzie entuzjazmu nad tą kandydaturą, to było oczywiste – przekonywał wiceminister sprawiedliwości.

Arkadiusz Myrcha o postawie Pałacu Prezydenckiego ws. sędziego TK. „Przełomowy moment”

– To, że będą szukali różnych kruczków prawnych, argumentów, często wymyślonych, żeby tylko storpedować, no to też można oczywiście było zakładać – dodał Myrcha. Polityk KO kontynuował, że „doskonale wiedzieli”, że Maciej Berek „to być może będzie ten moment przełomowy w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego”. – Co tylko utwierdza w przekonaniu, że to była dobra decyzja i że trzeba cierpliwie i z determinacją oczekiwać dalszego rozwoju zdarzeń – mówił Myrcha.

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się do wątpliwości, czy Berek zostanie dopuszczony do orzekania. Myrcha podkreślił, że Bogdan Święczkowski decyzją o tym, aby nie zwoływać Zgromadzenia Ogólnego TK „wziął na zakładnika Trybunał Konstytucyjny, jego pracowników i de facto wszystkich obywateli”. Polityk Koalicji Obywatelskiej kontynuował, że „pokłosiem tego jest sytuacja budżetowa, która na przyszły rok dla TK klaruje się w raczej w czarnych barwach”.

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Święczkowski ma nie zwoływać posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego z obawy o to, że padnie wniosek o zmianę prezesa TK i straci stanowisko. Myrcha stwierdził, że „to, co sobie wyobraża Święczkowski, pozostawia jemu samemu”. – Udział w Zgromadzeniu Ogólnym jest świętym prawem każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki go nie zwoła, ten pat będzie trwał, ale teraz jest piłka po jego stronie – zakończył wiceminister sprawiedliwości.

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