Sejmowa komisja zbierze się po niemal 800 dniach? Zajmie się projektem odwracającym wyrok TK

Sejmowa komisja zajmująca się projektami dotyczącymi przerywania ciąży nie spotkała się od prawie 800 dni – informował na początku września „Fakt”. Ostatni raz posiedzenie komisji miało miejsce w lipcu 2024 r. Jednocześnie pięć posłanek wchodzących w skład prezydium komisji otrzymywały przez ten czas dodatki do uposażenia. Szefowej komisji Dorocie Łobodzie wypłacono w sumie 73 tys. 891,11 zł brutto. Trzy wiceprzewodniczące dostały po 55 tys. 418,41 zł brutto.

Czwarta otrzymała z kolei 36 tys. 945,51 zł brutto. Łoboda wyjaśniała, że „prezydium komisji pracowało nad ponownym wprowadzeniem projektu dotyczącego dekryminalizacji pomocy w aborcji pod obrady Sejmu”. Posłanka KO podkreśliła, że nie udało się znaleźć kompromisu, a nie chce zwoływać komisji bez pewności, że któryś z projektów ma szansę na większość. Łoboda przelała 21,1 tys. zł na organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą kobietom i dzieciom.

Sejmowa komisja weźmie się do roboty po krytyce za tempo prac? „Po co ta cała szopka?”

– Pojawiła się jakaś szansa porozumienia, w związku z czym wznowimy jesienią prace komisji-podsumowała szefowa komisji. „Po co ta cała szopka?” – zastanawiał się Ogólnopolski Strajk Kobiet. Na grafice informowano o „komisji widmo i kasie na jawie”. Portal TVP Info podał w środę, że w ubiegły czwartek odbyło się spotkanie członków komisji z pełnomocniczką rządu ds. równości Katarzyną Kotulą.

Celem było ustalenie, że komisja zbierze się podczas posiedzenia Sejmu, które zaplanowano od 15 do 18 września. Posłowie mają zająć się na początek projektem PSL i Polski 2050, który odwraca wyrok TK z 2020 r. W komisji znajdują się również dwa projekty poselskie wprowadzające prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży z woli kobiety oraz projekt Lewicy dotyczący częściowej dekryminalizacji przerywania ciąży, którynie uzyskał sejmowej większości w lipcu 2024 r.

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