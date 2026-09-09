Julia Przyłębska opublikowała oświadczenie ws. TK. „Stanowczo tym oskarżeniom zaprzeczam”

Przypomnijmy, wcześniej fundacja poinformowała, że skierowała do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą prezes TK Julię Przyłębską. Z jej ustaleń wynikało, że „w TK przez lata dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści” .

Przyłębska odpowiada na zarzuty ws. nieprawidłowości w TK

9 września Julia Przyłębska odniosła się do działań fundacji. W serwisie X napisała: „W związku ze złożonym do prokuratury doniesieniem o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa polegającego na niewłaściwym wyznaczaniu składów sędziowskich i w konsekwencji uzyskania korzyści polegającej na uzyskaniu pozycji w Trybunale Konstytucyjnym stanowczo tym oskarżeniom zaprzeczam ”.

Wyjaśniła również, że „ s ędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu urzędu podlega wyłącznie Konstytucji. Ustawa regulująca zgodnie z delegacją konstytucyjną postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym określa zasady pierwszego wyznaczania składów rozpoznających sprawy, wskazując szereg czynników, które prezes powinien uwzględnić. Ustawa nie opisuje jednak sytuacji zmiany składów dla przykładu w przypadku śmierci sędziego, wyłączenia na podstawie postanowienia Trybunału, choroby lub usprawiedliwionej nieobecności sędziego czy też zakończenia kadencji, jak i szeregu innych okoliczności” .

Przyłębska przypomniała o zastosowaniu zasady „vis maior przez jednego z byłych prezesów TK” i „wyznaczeniu składu orzekającego nieznanego ustawie i wydanie orzeczenia przez sędziów wyznaczonych do orzekania w tej sprawie” . W jej ocenie fundacja ani żaden inny podmiot nie zauważyli w tym postępowaniu działań naruszających normy prawa karnego.

„Przypominam, że w czasie mojej kadencji zmarło trzech sędziów, zaś 9 sędziów zakończyło kadencje, co wiązało się z koniecznością wyznaczenia składów orzekających, czego ustawa explicite nie reguluje. Powstają również inne nieprzewidziane ustawą zdarzenia, które wymagają podjęcia przez prezesa, jako organizującego pracę Trybunału, działań” – dodała.

Pismo wpłynęło do prokuratury. Żurek:

Do sprawy odniósł się wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na antenie TVN24. – To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa – zapowiedział. – Nadałem mu bieg i myślę, że to jest bardzo poważna sprawa. Myśmy o tym mówili publicznie. Nawet takim paradoksem jest, że jeden z tak zwanych sędziów dublerów mówił: – Jak dostałem sprawę i pokazałem swój pogląd, zmieniało się referenta – relacjonował Żurek.

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