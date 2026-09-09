Braun wyprzedził Kaczyńskiego. Nowy sondaż ma drugie dno

Karol Nawrocki wciąż jest liderem rankingu zaufania do polityków, ale jego przewaga nad konkurentami wyraźnie stopniała. Z sondażu CBOS wynika, że prezydent stracił w miesiąc 4 pkt proc. – obecnie ufa mu 51 proc. badanych.

W lipcu było to 55 proc. Jednocześnie z 33 do 36 proc. wzrósł odsetek osób, które deklarują wobec prezydenta nieufność. Obojętny stosunek do głowy państwa ma 10 proc. respondentów.

Sondaż. Kosiniak-Kamysz i Tusk z lepszym wynikiem

Na drugim miejscu uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON może mieć powody do zadowolenia — ufa mu już 44 proc. ankietowanych, czyli o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Co więcej, spadła liczba osób, które mu nie ufają. Obecnie to 27 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 32 proc.

Trzecie miejsce zajmuje Radosław Sikorski. Szef MSZ zyskał 2 pkt proc. i obecnie może liczyć na 43 proc. deklaracji zaufania. Zmniejszyła się także liczba respondentów, którzy nie ufają politykowi KO. Odsetek ten spadł z 36 do 29 proc.

Tuż za podium znalazł się Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa 40 proc. badanych, czyli o 6 pkt proc. więcej niż w lipcu. Tyle samo respondentów deklaruje jednak wobec niego nieufność. Obojętnych jest 14 proc.

Na piątym miejscu uplasował się Donald Tusk. Premier zanotował największy wzrost w całym zestawieniu — aż o 7 pkt proc. Zaufanie do premiera deklaruje 39 proc. badanych. Szef rządu nadal ma jednak więcej przeciwników niż zwolenników. Nie ufa mu 46 proc. respondentów, a 11 proc. pozostaje obojętnych.

Sondaż. Braun wyprzedził Kaczyńskiego

Ciekawie wygląda również to mniej chlubne zestawienie, w którym znaleźli się ci politycy, którzy wzbudzają u Polaków największą nieufność. W sierpniu to Grzegorz Braun został liderem rankingu. Według sondażu CBOS negatywnie ocenia go aż 60 proc. badanych. W ciągu miesiąca jego wynik pogorszył się aż o 9 pkt proc.

Europoseł wyprzedził tym samym Jarosława Kaczyńskiego. Prezesowi PiS nie ufa 59 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z lipcem.

Wysoko w rankingu nieufności znaleźli się również Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. Byłemu ministrowi edukacji nie ufa 54 proc. badanych, a byłemu premierowi — 52 proc. W obu przypadkach wynik jest gorszy niż miesiąc wcześniej

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