Niemiecka gazeta uderza w Kaczyńskiego. „Polacy mają dość”

Przez lata Jarosław Kaczyński potrafił zachować decydujący wpływ na polską politykę, nawet gdy formalnie nie zajmował najważniejszych stanowisk w państwie. Niemiecki „Handelsblatt” przekonuje jednak, że ten model przestał działać.

„Jarosław Kaczyński, polityk, który przez lata rządził Polską z tylnego siedzenia, traci dominującą pozycję na skutek własnych błędów” – pisze Meret Baumann.

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Zdaniem autorki problem PiS jest dziś znacznie poważniejszy niż chwilowy spadek poparcia. Partia Jarosława Kaczyńskiego „przestała być oczywistym centrum polskiej prawicy”, szczególnie po rozłamie i odejściu ludzi Mateusza Morawieckiego.

„Różne ugrupowania na prawo od centrum nie skupiają się już wokół PiS. Przynajmniej na razie partia Kaczyńskiego jest jedną z wielu sił na coraz bardziej rozdrobnionej scenie politycznej. Tym samym prezes traci władzę i wymyka mu się z rąk dzieło jego życia” – ocenia dziennikarka.

Według „Handelsblatt” „przez lata działanie zza kulis było jedną z największych politycznych przewag Jarosława Kaczyńskiego”. Potrafił wystawiać do pierwszego szeregu osoby, które nie miały własnego, silnego zaplecza politycznego. Jako przykład podano m.in. Beatę Szydło oraz Andrzeja Dudę.

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Meret Baumann łączy problemy prezesa PiS także z jego stylem funkcjonowania. Wskazuje na wieloletnią izolację, nieufność wobec otoczenia i coraz silniejsze poleganie na najwierniejszych współpracownikach.

„Kryzys jest w dużej mierze skutkiem jego własnych decyzji i ma wiele wspólnego z osobowością polityka. Jarosław Kaczyński najlepiej czuł się w roli człowieka pociągającego za sznurki zza kulis” – czytamy.

„Wraz z bardziej umiarkowanym bratem i jego rodziną Jarosław stracił ważne ogniwo łączące go ze światem zewnętrznym. Od dziesięcioleci żyje w izolacji na warszawskim Żoliborzu – do śmierci matki mieszkał z nią, a obecnie tylko z dwoma kotami. To one i partia stanowią całe jego życie” – zaznacza dziennikarka.

W ocenie „Handelsblatt” „obecne problemy PiS są w dużej mierze konsekwencją strategii, którą przez lata stosował sam Jarosław Kaczyński”. „Bezkompromisowa polityka prezesa pomogła utrwalić podział między PiS i PO. Polacy coraz wyraźniej pokazują, że mają dość niekończącego się pojedynku Kaczyńskiego z Tuskiem” – podkreśla autorka.

Jako przykład wskazuje ubiegłoroczne wybory prezydenckie. Według autorki aż 40 proc. wyborców poparło kandydatów innych niż ci związani z Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem.

„Jaka będzie przyszła rola PiS na prawicy? To pytanie pozostaje dziś całkowicie otwarte” – podsumowuje „Handelsblatt”.

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