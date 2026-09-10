RCB ostrzega Polaków. Wznowiono alert w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W czwartek przed godz. 7:00 RCB wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Po pewnym czasie został odwołany, jednak kilka minut po godz. 7:00 ponownie go wznowiono.

"Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" – przekazano.

Ponowny alerty potwierdziło Dowództwo Operacyjne RSZ. W serwisie X poinformowało, że „w związku z pojawianiem się kolejnych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, wynikających z aktywności rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na zachodzie Ukrainy, nadal operuje wojskowe lotnictwo, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego pozostają w odpowiednim stanie gotowości” .

Dodano także, że „dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, monitoruje sytuację oraz przekazuje informacje do właściwych instytucji”.

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