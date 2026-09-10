Nawrocki chce wyjaśnić wątpliwości ws. sędziego TK. Wiceminister sprawiedliwości: Nie ma podstaw
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Nawrocki chce wyjaśnić wątpliwości ws. sędziego TK. Wiceminister sprawiedliwości: Nie ma podstaw

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Mównica w Trybunale Konstytycjnym
Mównica w Trybunale Konstytycjnym Źródło: trybunal.gov.pl
Karol Nawrocki domaga się wyjaśnień ws. statusu Macieja Berka. Według wiceministra sprawiedliwości prezydent „nie może dokonywać kontroli czynności Sejmu” ws. sędziego TK.

Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ws. wątpliwości dotyczących statusu Macieja Berka. Sławomir Pałka w radiowej Jedynce podkreślił na wstępie, że „nie ma żadnych innych specjalnych wiadomości na ten temat niż ogólnie dostępne”. – Natomiast wiem jedno, pana doktora, pana sędziego, wybrał Sejm i z konstytucji jasno wynika, że wybór przez Sejm powoduje, że stajesz się sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zaczął wiceminister sprawiedliwości.

– Więc pan doktor Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czeka na odebranie przyrzeczenia przez pana prezydenta i pan prezydent z całą pewnością nie może dokonywać kontroli czynności Sejmu w tym zakresie, bo żaden przepis mu nie daje do tego podstaw. Moim zdaniem nie można takimi działaniami zmieniać konstytucji. Nasza konstytucja nie przewiduje kontrolnej roli prezydenta w tym okresie i absolutnie pan prezydent nie jest trzecią izbą parlamentu – kontynuował Pałka.

Nawrocki chce wyjaśnień ws. sędziego TK. „Nie jest tak, jak było kiedyś – Sejm, Senat i król”

Wiceminister sprawiedliwości wyjaśniał, że „nie jest tak, jak kiedyś było – Sejm, Senat i król jako trzy sejmujące stany”. Pałka tłumaczył, że Karol Nawrocki ma „ściśle określone zadania w konstytucji i nigdy do tej pory żadna głowa państwa nie przypisywała sobie prawa do kontroli tego kto będzie, a kto nie będzie przez Sejm przedstawiony jako sędzia Trybunału”. Wiceminister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że nawet Andrzej Duda „nie uzurpował sobie takiego prawa”.

– Prezydent w mojej ocenie nie ma żadnych podstaw, żeby bawić się w taką polityczną rozgrywkę z Sejmem dotyczącym, czy doktor Berek ma 10 lat, czy doktor Berek jest wystarczająco dobry – mówił Pałka. Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że TK „faktycznie nie działa”. – Jeżeli ci nowi sędziowie nie zostaną dołączeni do jego składu, nie dopuszczeni do orzekania, no to Trybunał w ogóle będzie sparaliżowany – stwierdził Pałka.

Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sławomir Pałka ocenił pismo z Kancelarii Prezydenta

– To jest bardzo zła wiadomość dla obywateli, bo Trybunał nie służy sędziom, nie służy politykom, przynajmniej nie powinien, ma służyć obywatelom, bo on chroni obywateli przed czasami politykami i ustawami, które uderzają w prawa gwarantowane w konstytucji. Bez Trybunału konstytucja jest po prostu bardzo ładnie napisanym wzniosłym językiem aktem, który nie wywołuje konsekwencji praktycznych – podsumował wiceminister sprawiedliwości.

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Źródło: Program 1 Polskiego Radia