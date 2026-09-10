Afera i krzyki na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński: „Echo rozpaczliwej obrony Tuska”
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Afera i krzyki na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński: „Echo rozpaczliwej obrony Tuska”

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Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
– Kłamca! – wykrzykiwali podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej demonstranci zgromadzeni w Warszawie. Doszło do tego podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego.

10 września po raz kolejny przedstawiciele PiS-u wzięli udział w uroczystościach miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Na miejscu pojawili się również demonstranci, którzy skandowali hasła skierowane w stronę prezesa PiS-u.

Afera podczas miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński uderzył w Tuska

– Mamy poprawę, bo ci, którzy urządzają tutaj co miesiąc awantury, mogą juz tylko nosić transparent. Nie mogą znieważać pomnika ofiar. Nie mogą znieważać pomnika prezydenta. Przynajmniej w tej chwili tak jest. Natomiast w dalszym ciągu, wbrew prawu (...) mamy do czynienia ze stałym zakłócaniem naszej uroczystości. Mamy do czynienia z różnego rodzaju objawami braku kultury, czyli chamstwa, ale także mamy do czynienia z „putinadą” – mówił Kaczyński.

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