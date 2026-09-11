Afera wokół oświadczeń majątkowych w TK. Prezes Trybunału może mieć problem

Przypomnijmy, w lipcu Bogdan Święczkowski ponownie odmówił ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów: Krystyny Pawłowicz, Michała Warcińskiego, Jarosława Wyrembaka, Bartłomieja Sochańskiego i Justyna Piskorskiego. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że te informacje nie są objęte klauzulą tajności.

Święczkowski może zostać ukarany

W rozmowie z „Faktem” to zachowanie prezesa TK skomentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati. Prawnik przypomniał, że „prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z Konstytucji” .

– W przypadku oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ustawa o statusie sędziów TK jednoznacznie przewiduje ich jawność. Zgodnie z przepisami osoba, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli więc dochodzi do naruszenia tego przepisu, osoba odpowiedzialna musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi – przekazał mec. Rosati.

Prawnik podkreślił, że „obowiązkiem prezesa Święczkowskiego (...) jest przestrzeganie obowiązującego prawa” .

– Jeżeli sąd administracyjny przyznaje rację osobom domagającym się dostępu do informacji publicznej i uchyla decyzję o odmowie udostępnienia oświadczeń majątkowych sędziów TK, wówczas prezes Święczkowski jest zobowiązany podporządkować się temu rozstrzygnięciu i obowiązującym przepisom – dodał.

Rosati zwrócił też uwagę, że jeśli nastałaby konieczność pociągnięcia Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej, byłoby to możliwe po wcześniejszym uchyleniu immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dlaczego prezes TK nie chce ujawniać informacji o kwestiach majątkowych?

Bogdan Święczkowski uzasadniał swoją decyzję dotyczącą ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów względami bezpieczeństwa – ich oraz ich najbliższych.

Co ciekawe, według projektu budżetu na przyszły rok wynagrodzenie sędziów ma wzrosnąć. Według wyliczeń Faktu prezes Trybunału Konstytucyjnego może otrzymać wówczas uposażenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w kwocie 57 245 zł brutto (podwyżka o 3003 zł brutto). Z kolei sędzia TK Krystyna Pawłowicz, która przeszła już w stan spoczynku, może otrzymać 1,8 tys. zł podwyżki, zatem jej świadczenie prawdopodobnie wyniesie 34,6 tys. zł.

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