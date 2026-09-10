Do Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo ws. nowego sędziego TK. Marszałek zabrał głos

Posłowie opozycji, a w tym także m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP, chcą, by sejmowa kancelaria odpowiedziała na kilka pytań odnośnie kandydatury Maciej Berka. Został on niedawno decyzją Sejmu wybrany na ósmego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak przypominał na antenie stacji Polsat News Zbigniew Bogucki, by mógł on faktycznie zostać członkiem TK, musi mieć za sobą m.in. 10-letni staż radcy prawnego. Berek prezentował już potwierdzenie z warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, że wykonywał ten zawód znacznie dłużej.

O wniosek dotyczący byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zapytany został Włodzimierz Czarzasty. Potwierdził, że pracuje nad nim „odpowiedni departament”.

– A jak pracuje, to pewnie wypracuje odpowiedź i w stosownym czasie zostanie ona przekazana do Kancelarii Prezydenta – zapewnił (cytat za Polską Agencją Prasową). Marszałek Sejmu sam osobiście z treścią pisma się nie zapoznawał.

Zaprzysiężenie Maciej Berka. Włodzimierz Czarzasty zabrał głos

Warto przypomnieć, że także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęło ws. zawiadomienie. Jego autorem jest Paweł Jabłoński – były wiceminister sprawiedliwości. I w tym przypadku Jacek Dobrzyński zapewniał w rozmowie z „Faktem”, że CBA nie zignoruje pisma. – Wszystkie zawiadomienia są oceniane merytorycznie, niezależnie od tego, kogo dotyczą – powiedział rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych.

Dziennikarze zapytali Czarzastego także o to, jak wyglądało będzie zaprzysiężenie kandydata Koalicji Obywatelskiej – i co ze ślubowaniem, jeśli nowy sędzia TK nie zostanie na nie zaproszony do Pałacu przez Karola Nawrockiego.

– Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie dopełni swoich obowiązków, to będzie sytuacja, która pewnie będzie wymagała reakcji ze strony sędziego, to znaczy p. Berka – wskazał.

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