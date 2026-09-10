Spór o Trybunał Konstytucyjny przy okazji jubileuszu. KRS zapowiada własne obchody

Obchody organizowane przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego odbędą się 10 i 11 września w siedzibie trybunału przy al. Szucha. Zaplanowano konferencję naukową pt. „Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego”. Alternatywne wydarzenie zaplanowano z kolei 11 września w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa.

40-lecie Trybunału Konstytucyjnego. Co zaplanowano?

Gościem honorowym, który pojawi się na jubileuszu TK ma być prezes Światowego Stowarzyszenia Prawników Javier Cremades. Wśród prelegentów znaleźli się natomiast m.in. Stefan Mückl z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, Zlatko M. Knežević, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny oraz członek Komisji Weneckiej.

Pojawią się również polscy konstytucjonaliści: Anna Łabno, Genowefa Grabowska czy Ryszard Piotrowski. Pojawią się również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, a także Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest odpowiedź Krajowej Rady Sądownictwa

W odpowiedzi na wydarzenie organizowane w TK KRS zorganizowała własne spotkanie. Uczestnicy mają rozmawiać o tym, jak przywrócić zaufanie do TK oraz o sposobach uzdrowienia sytuacji i przywróceniu prestiżu tej instytucji.

„Trybunał Konstytucyjny w tym roku obchodzi 40-lecie rozpoczęcia działalności orzeczniczej. Takie rocznice sprzyjają podsumowaniu osiągnięć i kreśleniu planów na przyszłość. Niestety, w przypadku polskiego sądu prawa nie jest to łatwe. Osiągnięcia Trybunału do 2015 r. są niekwestionowane, ale od 2015 r. TK traci swój prestiż i znaczenie jako strażnik konstytucji, a toczące się wokół niego spory wpływają na ocenę ważności rozstrzygnięć i zaufanie obywateli do nich, ale także na miejsce Trybunału w systemie organów państwa” – pisano w zapowiedzi wydarzenia.

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