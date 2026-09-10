Człowiek Ziobry nie chce oddać „stołka”. Służbom utrudnia pracę poseł PiS

Sławomir Cudak, wyznaczony do pełnienia obowiązków rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pojawił się w siedzibie uczelni, aby rozpocząć pracę. Najpierw miał trudności z wejściem do budynku, a następnie do gabinetu rektora. Jak podał TVN24, dostępu do pomieszczenia pilnuje poseł PiS Mariusz Gosek. Na miejsce wezwano policję, która prowadzi czynności. Według relacji stacji atmosfera w budynku jest napięta.

Spór o stanowisko rektora. Żurek podjął ostateczną decyzję

Cudak ma zastąpić Michała Sopińskiego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu Sopińskiego ze stanowiska rektora-komendanta uczelni.

Szef resortu podkreślił, że rozstrzygnięcie jest ostateczne, wykonalne od chwili podpisania i nie przysługuje od niego odwołanie.

— Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej — napisał Żurek w serwisie X.

Kim jest odwołany rektor Michał Sopiński?

Sopiński objął stanowisko w marcu 2023 r., mając 30 lat. Wcześniej działał w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobry i był pełnomocnikiem ugrupowania w okręgu kaliskim.

Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w jego sprawie w marcu. Decyzję o odwołaniu rektora Żurek podjął pod koniec maja, po otrzymaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Powodów odwołania Sopińskiego nie brakuje

Ministerstwo uzasadniało decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego trzema kwestiami. Pierwszą miały być „poważne nieprawidłowości przy doktoratach”, drugą „demonstracyjna aktywność polityczna”. Trzeci powód resort określił jako „zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej”.

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