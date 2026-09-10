Awantura w Akademii! Policja na miejscu, Żurek: „Era uciekania dobiegła końca”

W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do ostrego sporu o władzę nad uczelnią. Ministerstwo Sprawiedliwości utrzymało decyzję o odwołaniu dotychczasowego rektora-komendanta Michała Sopińskiego.

Zamieszanie w Akademii. Żurek uderza w Sopińskiego

Do sprawy odniósł się Waldemar Żurek. „Michałowi Sopińskiemu wydawało się, że ucieczka na Forum Ekonomiczne do Karpacza i barykadowanie się w hotelowym pokoju przed funkcjonariuszami Służby Więziennej zatrzyma bieg prawa. To tak nie działa. Świadoma odmowa odebrania pisma z rąk upoważnionych funkcjonariuszy jest w świetle art. 47 Kodeksu postępowania administracyjnego równoznaczna z jego skutecznym doręczeniem” – stwierdził polityk we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

„Zwłaszcza gdy sam zainteresowany publicznie w mediach przyznaje, że doskonale wiedział, jaki dokument na niego czeka. Decyzja o odwołaniu weszła w życie 9 września i jest ostateczna. Era uciekania przed odpowiedzialnością bezpowrotnie dobiegła końca” – dodał minister sprawiedliwości.

Policja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Koniec Sopińskiego

Podobne stanowisko podczas czwartkowej konferencji przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart.

— Dzisiaj w publicznych wypowiedziach dr Michał Sopiński stwierdził, że świadomie nie odebrał decyzji o swoim odwołaniu. Tym samym decyzja została skutecznie doręczona. Odmowa przyjęcia korespondencji jest równoznaczna z jej doręczeniem — podkreśliła polityczka.

Ministerstwo zakwestionowało także zapowiadane przez Michała Sopińskiego na piątek wybory do Senatu uczelni. Zdaniem Marii Ejchart zapowiadane wybory „można nazwać jedynie ustawką”.

Cudak nowym rektorem. Bunt na uczelni?

Według resortu od środy 9 września obowiązki rektora-komendanta AWS wykonuje dr hab Sławomir Cudak. Gdy dzień później pojawił się w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, doszło do awantury.

— Udałem się do siedziby AWS. Napotkałem tam wybitny obraz obstrukcji ze strony pracowników. Najpierw nie chcieli wpuścić mnie do budynku, a potem robili wszystko, aby uniemożliwić mi dostanie się do gabinetu i sekretariatu — relacjonował naukowiec. — Próbowałem pełnić swoje obowiązki, jednak na skutek mediów, które tam się pojawiły, nie byłem w stanie wypełnić swoich obowiązków służbowych. Jako rektor-komendant AWS miałem prawo zezwolić policji na wejście na teren uczelni — stwierdził.

Dlaczego Sopiński został odwołany?

Spór o przejęcie kierownictwa AWS jest konsekwencją decyzji o odwołaniu Michała Sopińskiego. Były rektor-komendant był związany z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry. Na stanowisko został powołany w marcu 2023 roku, gdy miał 30 lat.

Postępowanie w sprawie jego odwołania Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło od marca. Resort wskazywał na trzy zasadnicze kwestie.

Pierwsza dotyczyła poważnych nieprawidłowości przy nadawaniu stopni doktorskich. Druga wiązała się z zarzutem naruszenia apolityczności Służby Więziennej. Trzeci powód dotyczył nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją prokuratorską.