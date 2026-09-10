Uczelnia Ordo Iuris do likwidacji. „Mimo wezwań, nie przestaje naruszać prawa”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podjął decyzję w sprawie uczelni, zakładanej przy udziale Ordo Iuris. Powstałe w 2021 roku Collegium Intermarium ma zostać zlikwidowane.

Collegium Intermarium do likwidacji. Jest uzasadnienie

Warszawskie Collegium Intermarium założone zostało przez Fundację Edukacja dla Wartości, która związana jest ze środowiskiem Ordo Iuris. Uczelnia oferowała jednolite studia magisterskie na kierunku prawo i przedstawiała się jako miejsce promowania konserwatywnych idei. Jej likwidację po raz pierwszy nakazano 5 lutego 2025 roku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Do uzasadnienia dotarł teraz portal Gazeta.pl.

Lista zaniechań zaczyna się od braku obowiązkowych informacji o statucie czy oficjalnej stronie internetowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej. Sama witryna www długo nie istniała, a później wyświetlała informację o zawieszeniu konta. Collegium Intermarium miało również nie raportować danych studentów i pracowników do systemu POL-on, nie składała obowiązkowych sprawozdań finansowych i nie miała elektronicznej skrzynki podawczej.

Co więcej, jej jedyny kierunek stracił pozwolenie na kształcenie po druzgocącej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2024/2025 i 2025/2026 Collegium Intermarium nie przyjęło ani jednego studenta. W całej swojej historii uczelnia miała kształcić zaledwie 19 studentów, z czego 8 skreślono z listy. Formalnie uczelnia informowała o zatrudnieniu 17 osób, mimo że z danych POL-on wynikało, że kontrakty części z nich wygasły.

Odwołanie Collegium Intermarium odrzucono

Uczelnia odpowiadała na część zarzutów w piśmie z 2024 roku, nazywając je bezzasadnymi. Kilka razy zapowiadała też dostosowanie się do zaleceń. Ostatecznie jednak w styczniu 2025 roku Prezydium PKA podtrzymało swoją ocenę. Podkreślano wówczas, że uczelnia „nie jest w stanie merytorycznie odnieść się do uchwały”. „Wszystkie sformułowane uprzednio zarzuty pozostają w mocy” – dodawano.

Jednym z zarzutów pod adresem Collegium Intermarium był chaos we władzach uczelni. Zamiast powołać w terminie następcę Artura Góreckiego, zmieniono nazwę na „Krajowy Instytut Gospodarczy” i przesłano nowy statut. Minister zwrócił wówczas uwagę, że zgodnie ze statutem, decyzję i zmianie mógł podjąć tylko rektor, a nie założyciel uczelni. Zauważono też rozbieżność w adresach placówki.

W uzasadnieniu swojej decyzji minister nauki pisał o długotrwałości stwierdzonych naruszeń. „W sprawie nie budzi wątpliwości, że Uczelnia oraz Założyciel w sposób rażący naruszają przepisy prawa, które odnoszą się do różnych obszarów jej działalności” – podkreślał.

„Uczelnia oraz Założyciel mają pełną świadomość naruszeń prawa, a takie działanie należy uznać za celowe ukierunkowanie na jego łamanie” – dodawał. „Mimo wezwań uczelnia nie przestaje naruszać prawa” – podkreślał.

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