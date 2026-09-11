TV Republika zrobiła przelew na konto KRRiT. Wciąż ma dług wobec regulatora

W poniedziałek (7 września) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała od telewizji Tomasza Sakiewicza wpłatę w wysokości 1,79 miliona złotych. Warto zaznaczy, że powinna ona zostać uiszczona w terminie do ubiegłego wtorku (1 września).

– W związku z tym przy naliczaniu odsetek nastąpił powrót do pierwszego terminu płatności, czyli do 1 września 2024 roku – zgodnie z (...) [ustawą – red.] o Ordynacji podatkowej. Odsetki zostały naliczone od kwoty 1 785 216,10 zł za okres od 2 września 2024 r. do 7 września 2026 r. i wyniosły 450 779 zł – przekazała rzeczniczka prasowa KRRiT (cytat za „Press”).

Brakuje jeszcze ok. 200 000 PLN

To nie koniec, bowiem Telewizja Republika uiściła też opłatę prolongacyjną w kwocie – 285,5 tys. zł i odsetki od zaległości podatkowych – blisko 4 tys. zł. – W przypadku uiszczenia należności po terminie płatność dotycząca opłaty prolongacyjnej wygasa z mocy prawa – zaznaczyła Anna Ostrowska (podał dwumiesięcznik).

Stacja na konto organu, na czele którego stoi Agnieszka Glapiak, przelała łącznie 2,05 mln PLN (1,63 mln – koncesja, 412,7 zł – odsetki).

Z ustaleń „Press” wynika, że Republika musi więc zrobić kolejne brakujące przelewy – 150,6 tys. zł (koncesja) i 38 tys. zł (odsetki). – Należy podkreślić, że należność za koncesję jest daniną publiczną o charakterze quasipodatkowym i jest traktowana tak jak podatek. W związku z tym do tego typu należności ma zastosowanie Ordynacja podatkowa – zastrzegła Ostrowska.

Sierpień 2026. Tyle osób śledziło kanał TV Republika

We wtorek (8 września) KRRiT opublikowała dane o oglądalności programów i audycji telewizyjnych.

„Pierwsze miejsce wśród informacyjnych programów telewizyjnych zajęła stacja TVN24, która osiągnęła wynik 240 416 widzów (5 proc. udziału w rynku). Wyprzedziła ona dotychczasowego lidera zestawienia – TV Republika, która w sierpniu znalazła się na drugiej pozycji z wynikiem 225 768 widzów (4,7 proc. udziału w rynku)” – wskazał regulator.

Dalej uplasowała się Telewizja Polska (TVP Info) – 95 212 widzów i 2 proc. udziału w rynku, kanał wPolsce24 – 76 945 widzów i 1,6 proc. udziału w rynku i wreszcie Polsat News – 64 176 widzów i 1,4 proc. udziału w rynku.

Czytaj też:

Republika pozwała Kancelarię Premiera. Sąd zdecydował, stacja odpowiada Czytaj też:

Kulisy szczytu TV Republika w USA. „Jeśli Sakiewicz cokolwiek obiecywał Kralowi, to robił to na gębę”