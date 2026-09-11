Prezes TK zostanie zawieszony? Były minister sprawiedliwości o „potężnych zarzutach”

Adam Bodnar komentował w radiowej Jedynce sprawę Macieja Berka. Były minister sprawiedliwości odniósł się zarzutu, że „prawa ręka” Donalda Tuska trafiła do Trybunału Konstytucyjnego prosto z rządu. – Tutaj jest wątpliwość natury bardziej ogólnej, politycznej, ustrojowej, relacji także z organizacjami pozarządowymi. Ja w tym kontekście mam mieszane uczucia, no bo z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, jaka treść ustawy została uchwalona w 2024 roku – zaczął Bodnar.

Senator o wybitnych sędziach TK. „Jerzy Stępień, prof. Jerzy Ciemniewski, Janusz Niemcewicz”

Chodzi o czteroletnią karencję między pełnieniem funkcji ministerialnych lub politycznych, a możliwością bycia wybranym do TK. Senator przypomniał jednak, że „ten przepis nie wszedł w życie”. Bodnar z drugiej strony przekonywał, że „wybitni prawnicy, którzy pracowali dla rządu bądź byli parlamentarzystami, przechodzili do Trybunału Konstytucyjnego, a potem stawali się wybitnymi sędziami TK”. Wymienił tutaj Jerzego Stępnia, prof. Jerzego Ciemniewskiego i Janusza Niemcewicza.

Były minister sprawiedliwości spekulował, co może zrobić Karol Nawrocki. – Ja uważam, że może jednak ten scenariusz dotyczący czwórki sędziów nie będzie powtórzony – przyznał Bodnar. Senator wrócił do rozmów byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego ze Zbigniewem Boguckim sprzed dwóch miesięcy, kiedy wydawało się, że Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda zostaną zaprzysiężeni przez głowę państwa.

Czworo sędziów TK nie objęło obowiązków. „Niepotrzebnie wplątał Nawrockiego w te kwestie”

Bodnar zarzucił szefowi Kancelarii Prezydenta, że „niepotrzebnie wplątał Nawrockiego w te kwestie”. Były minister sprawiedliwości kontynuował, że głowa państwa pewnie będzie twierdzić, że „nie mieliśmy do czynienia ze skutecznym powołaniem Berka na sędziego i że w związku z tym nie może dokonać zaprzysiężenia”. Zdaniem Bodnara były minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Polski najpewniej pójdzie ścieżką czwórki sędziów wybranych przez Sejm w marcu.

Senator komentował obawy Bogdana Święczkowskiego, że jak zwoła Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, to oprócz budżetu może zostać również poruszona kwestia jego immunitetu i zostanie zawieszony w funkcji prezesa. Bodnar przypomniał, że nad szefem Trybunału Konstytucyjnego są „potężne zarzuty dotyczące zapoznawania się z niejawną dokumentacją zebraną w wyniku Pegasusa, czyli inwigilowaniem pana mecenasa Romana Giertycha”.

Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Adam Bodnar o decyzji Bogdana Święczkowskiego

Były minister sprawiedliwości dodał, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odmówiło uchylenia immunitetu. Część z nich nie zapoznała się jednak z tym materiałem. Według Bodnara uchwała „nie została po prostu skutecznie podjęta” i będzie można powtórzyć ten wniosek. Kolejną kwestią dotyczącą Święczkowskiego jest też „sprawa Hermesa, czyli inwigilacji za pomocą specjalnego oprogramowania”.

W kontekście tego, kiedy Trybunał Konstytucyjny będzie działał senator mówił o orzeczeniach TSUE i ETPC. – Myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy – powiedział Bodnar. Były minister sprawiedliwości liczy na to, że z TK stanie się to samo co z KRS. – Udało się naprawić jeden organ konstytucyjny z problemami, przeszkodami, trudnościami, ale jednak ten organ został naprawiony i mam nadzieję, że taki sam los będzie czekał Trybunał Konstytucyjny – podsumował Bodnar.

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