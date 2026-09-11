Wrze ws. wariantu siłowego w Trybunale. „Blokada” Święczkowskiego? Policja reaguje

W piątek 11 września do siedziby Trybunału Konstytucyjnego ma wejść policja – poinformował Polsat News. Jak ustalili dziennikarze, w Komendzie Stołecznej Policji został ogłoszony stan mobilizacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze mogą zablokować dostęp do siedziby Trybunału prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu.

Niewiadomą pozostaje, o której godzinie ma rozpocząć się akcja policji w Trybunale Konstytucyjnym. Nie wiadomo także, w jakim celu ma zostać przeprowadzona.

Wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym? Policja reaguje na doniesienia mediów

„Fakt” skontaktował się w tej sprawie ze Stołeczną Komendą Policji w Warszawie. — Policjanci pełnią dziś służbę w różnych miejscach Warszawy, tak jak każdego dnia. W stolicy odbywają się również zgromadzenia, które w ramach normalnego toku służby będą zabezpieczane. To wszystkie informacje, które mogę w tej chwili przekazać — przekazała przedstawicielka policji.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma informacji o jakichkolwiek nadzwyczajnych działaniach funkcjonariuszy. — Nie mam informacji o żadnej szczególnej mobilizacji. Policjanci pełnią służbę w ramach normalnego toku i są obecni w różnych miejscach Warszawy. Trudno mi komentować informacje podawane przez inne media — dodała.

Policja w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego? Włodzimierz Czarzasty o „absurdalnej” informacji

O sprawę pytany był także m.in. Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu powiedział, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat, a informacja przekazana przez Polsat News, jest dla niego nowością. – To jest dla mnie nowa informacja. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być absurdalna – powiedział krótko marszałek Sejmu na antenie RMF FM.

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