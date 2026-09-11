Awantura o AWS. Kaczyński pod budynkiem uczelni, Błaszczak pisze o „skandalu”

Akademia zmieniła rektora – został nim prof. Sławomir Cudak, czego nie uznaje jednak dotychczasowy zarządzający uczelnią – dr Michał Sopiński. W piątek (11 września) rano przed siedzibą AWS pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości, a wkrótce doszło do przepychanek. Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze policji.

Z ustaleń redakcji portalu Onet wynika, że przed południem do polityków PiS dołączył także Kaczyński.

Min. Żurek o prof. Cudaku: Ma obowiązek dalej kierować uczelnią

Dr Sopiński został odwołany, dzisiaj natomiast prof. Cudak usiłował wejść do gabinetu rektora – czyli już swojego gabinetu – jednak umożliwiali mu to pracownicy AWS, a także dziennikarze Telewizji Republika, którzy byli obecni w budynku.

Zdaniem prezesa PiS decyzja o zmianie rektora to początek, natomiast we wrześniu jego zdaniem dojdzie do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy – czterej sędziowie nie mogą orzekać, choć zostali powołani przez Sejm. Niedawno izba niższa wybrała też nowego członka TK – Macieja Berka, ale nie wiadomo, czy zostanie on zaproszony przez Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na uroczyste ślubowanie. Bogdan Święczkowski podkreślił, że to warunek, by dopuścił nowego sędziego do pracy w TK.

W sprawie poruszenia wokół AWS głos zabrał minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek w mocy utrzymał postanowienie o zmianie rektora uczelni. Powołał się na ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, wedle którego prof. Cudak „zachowuje pełne uprawnienia i ma obowiązek dalej kierować uczelnią”.



Jeśli chodzi o czynności, które policja prowadzi na miejscu, komenda stołeczna podkreśliła, że „nie rozstrzyga sporów kompetencyjnych ani prawnych pomiędzy osobami lub organami Akademii”.



PiS złoży zawiadomienie do organów ścigania

Były szef resortu obrony narodowej – Mariusz Błaszczak – stwierdził, że to, co dzieje się wokół AWS, to „skandaliczna próba bezprawnego przejęcia uczelni siłą”.

„Klub Parlamentarny PiS złoży wniosek o nadzwyczajne posiedzenie połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych i zawiadomienie do prokuratury w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa” – poinformował we wpisie na platformie X.

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