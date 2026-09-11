Polska będzie miała swojego Starlinka? Donald Tusk: To nie jest mrzonka

Premier udał się na Ziemię Świętokrzyską, by przemówić do tłumu zebranego na XXXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To targi zbrojeniowe – coroczna impreza, na której pojawił się także m.in. minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk uwagę skierował m.in. ma sektor kosmiczny. Polska – w jego opinii – jest „znaczącym partnerem, jeśli chodzi o kosmos jako taki”. W Europie, zdaniem szefa rządu, nasz kraj zdobędzie w końcu pozycję lidera.

Państwo polskie we współpracy ze spółką ICEYE – producentem mikrosatelitów – pracuje nad nową technologią.

Polska opracuje własnego Starlinka?

Warto zaznaczyć, że współzałożycielem ICEYE i prezesem firmy jest Rafał Modrzewski.

Efektem wysiłków inżynierów może być powstanie rodzimej wersji Starlinka (chodzi o urządzenie, które dostarcza internet dzięki satelitom rozmieszczonym na orbicie). – Tak, to jest wyzwanie, to jest marzenie, ale to nie jest mrzonka. Powiedzieliśmy sobie, że finałem tego procesu, który dzisiaj się zaczął, może być polski Starlink – wskazał premier.

Polityk stwierdził, że „nie jest to tylko kwestia narodowej satysfakcji”. Celem Rzeczypospolitej jest osiągnięcie suwerenności i autonomii w dziedzinie łączności. To, że jest to bardzo ważne pokazała tocząca się tuż za granicą wojna.

Jeszcze w 2026 r. opracowanych zostanie 9 satelitów

Na słowach ma się nie skończyć. – Do końca roku będziemy mieli dziewięć satelitów, które zapewnią wojsku obrazowanie całej planety w ciągu kilku minut – poinformował Tusk.

Oryginalny Starlink opracowany został przez Space Exploration Technologies Corporation (w skrócie: SpaceX) – firmę z sektoru kosmicznego, której prezesem jest Elon Musk, obecnie najbogatszy człowiek na świecie.

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