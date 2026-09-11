Nagła zmiana ws. uroczystości w TK. Głośne nazwisko zniknęło z listy gości

Przypomnijmy, na 11 września zaplanowano obchody jubileuszu 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, a także byli współpracownicy Karola Nawrockiego z Instytutu Pamięci Narodowej i neosędziowie Sądu Najwyższego i przedstawiciele z zagranicy. Wśród zaproszonych znalazł się również honorowy prezes PSL i były marszałek Sejmu Józef Zych, co spotkało się z krytyką przedstawicieli PSL.

Uroczystość 40-lecia TK. Józef Zych zmienił zdanie?

Jeszcze 10 września nazwisko Zycha widniało na harmonogramie uroczystości. Tego samego dnia w rozmowie z TVN24 polityk zapewniał, że pojawi się w TK. Deklarował w rozmowie z mediami, że jego obecność „miała łączyć, a nie dzielić” .

Natomiast 11 września nastąpiły pewne zmiany. – Józef Zych najprawdopodobniej nie pójdzie do Trybunału. Słyszę, że po tekście zmienił zdanie – przekazał nieoficjalnie w rozmowie z serwisem polityk PSL-u. Jego nazwisko zniknęło też z oficjalnego programu uroczystości.

KRS zorganizowała własne wydarzenie

W piątek w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa zorganizowano z kolei „konferencję z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego” . Ma ona dotyczyć tego, jak naprawić TK.

„Osiągnięcia Trybunału do 2015 r. są niekwestionowane, ale od 2015 r. TK traci swój prestiż i znaczenie jako strażnik konstytucji, a toczące się wokół niego spory wpływają na ocenę ważności rozstrzygnięć i zaufanie obywateli do nich, ale także na miejsce Trybunału w systemie organów państwa” – przekazano w komunikacie.

Jak podkreślono, wydarzenie zostało zorganizowane, „aby uczcić 40-lecie działalności orzeczniczej TK i porozmawiać o sposobach uzdrowienia sytuacji, przywróceniu prestiżu i zaufania do tej instytucji”. Poinformowano, że w ezmą w nim udział byli prezesi TK, m.in.: Andrzej Zoll czy Marek Safjan.

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