Nawrocki grzmi podczas jubileuszu 40-lecia TK. „Nie możemy zgodzić się na taką sytuację”

Karol Nawrocki napisał list do uczestników i organizatorów konferencji „Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego”, która została zorganizowana z okazji jubileuszu 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent złożył gratulacje i życzenia. Nawrocki przypomniał kilka ważnych dat. Instytucję TK do ustawy zasadniczej z 1952 r. wprowadzono 30 lat później, a w 1985 r. uchwalono ustawę regulującą działania Trybunału Konstytucyjnego. Rok później zapadło pierwsze orzeczenie.

Głowa państwa podkreśliła, że „rok 1989 otworzył nowy rozdział”. Nawrocki zwrócił uwagę w jakich warunkach TK budował swoją pozycję. Prezydent stwierdził, że „dlatego dorobku Trybunału z tamtego okresu nie można oceniać wyłącznie przez pryzmat doktryny prawa”. „Trybunał Konstytucyjny odegrał ważną rolę w kształtowaniu zasady demokratycznego państwa prawnego i rzeczywistej nadrzędności Konstytucji nad działalnością wszystkich organów władzy publicznej” – brzmi fragment pisma.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki napisał list: „Te działania budzą sprzeciw”

Zdaniem Nawrockiego 40 lat działalności TK pokazuje, „jak łatwo autorytet tej instytucji może zostać osłabiony, kiedy prawo ustępuje miejsca bieżącej walce politycznej”. „Tym większy mój sprzeciw budzą działania wymierzone w konstytucyjną pozycję Trybunału po 13 grudnia 2023 r”. – zapewniła głowa państwa w liście odczytanym przez szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego. Następnie Nawrocki wymienił działania, których „nie można zaakceptować w demokratycznym państwie prawnym”.

Prezydent zaliczył do nich „publiczne dyskredytowanie Trybunału przez przedstawicieli władzy wykonawczej, uchwałę Sejmu z 6 marca 2024 r. podważającą status jego sędziów, niepublikowanie jego orzeczeń, uchwalone 13 września 2024 r. ustawy godzące w zasadę nieusuwalności i niezależności sędziów, a następnie uchwałę rządu z 18 grudnia 2024 r. zmierzającą do wykluczenia możliwości ogłaszania kolejnych rozstrzygnięć Trybunału”.

Prezydent w związku z 40-leciem działalności orzeczniczej TK. „Nie można tego zaakceptować”

„Nie można też akceptować powstrzymywania się przedstawicieli rządu od udziału w postępowaniach przed Trybunałem, nieobsadzania wakatów sędziowskich ani pozbawiania Trybunału środków niezbędnych do jego funkcjonowania. Szczególnie jaskrawym naruszeniem obowiązującego porządku prawnego była próba złożenia przez nowo wybranych sędziów Trybunału ślubowania w gmachu Sejmu z pominięciem prezydenta” – czytamy.

Nawrocki przekonywał, że „konstytucji i ustaw nie można przestrzegać tylko wtedy, gdy ich przepisy odpowiadają aktualnej większości parlamentarnej, a zasada praworządności albo obowiązuje wszystkich, albo staje się pustym hasłem”. „Trzeba jednak powiedzieć równie jasno: kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zaczął się wczoraj i nie zostanie rozwiązany przez zastąpienie jednych politycznych wpływów innymi” – zastrzegła głowa państwa.

Głowa państwa: Polska potrzebuje TK silnego autorytetem prawa, a nie politycznych patronów

Zdaniem Nawrockiego „odpowiedzialność za autorytet tej instytucji ponoszą wszyscy, którzy przez lata uczestniczyli w podporządkowywaniu jej logice bieżącego sporu politycznego – niezależnie od tego, z której jego strony pochodzili”. Prezydent zaznaczył, że „Polska potrzebuje TK silnego autorytetem prawa, a nie politycznych patronów”.Nawrocki przekonywał, że „nie można zaakceptować bezprawia wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny”.

„Nie możemy jednak również zgodzić się na sytuację, w której każda kolejna większość parlamentarna traktuje obsadę Trybunału jak następną odsłonę rywalizacji politycznej. Działanie tego mechanizmu trzeba przerwać. TK ma być instytucją Rzeczypospolitej – nie jednej partii, jednego środowiska czy jednej większości parlamentarnej. Wierzę, że głęboka reforma konstytucyjna pozwoli odbudować należną Trybunałowi pozycję, jego niezależność i poważanie społeczne” – zakończyła głowa państwa.

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