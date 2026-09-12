Radni PiS przeszli do Morawieckiego. Bezwzględna decyzja Czarnka przyszła mailem

W środę 9 września w Radzie Miasta Lublin powstał nowy klub radnych – Rozwój Plus. To pierwszy taki klub w mieście wojewódzkim. Do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego dołączyli Elżbieta Boczkowska, Marcin Jakóbczyk, Eugeniusz Bielak oraz Radosław Skrzetuski. Na czele formacji w radzie stanął Jakóbczyk. Politycy przekonywali, że nie mają zamiaru opuszczać PiS i pozostają w opozycji do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Jego radni mają 18 na 31 miejsc w Radzie Miasta Lublin.

– Z tego, co wiem, w samorządach byli samorządowcy, którzy przeszli do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nie słyszałem o tym, żeby zostali usunięci z partii. Decyzje w sprawie posłów były de facto pokłosiem pisma, tej tak zwanej lojalki, którą mieli podpisać – wyjaśniał w rozmowie z „Wprost” Jakóbczyk. Dodał, że powstanie klubu nie zostało wcześniej uzgodnione z kierownictwem regionalnych struktur PiS. – Nie było rozmowy. To jest nasza decyzja w zakresie Rady Miasta, w zakresie klubu – mówił.

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W piątek zebrało się prezydium zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. O usunięcie radnych miała wnioskować pełnomocnik partii w Lublinie – radna Justyna Budzyńska. Pod uchwałą podpisał się prezes okręgu numer sześć Przemysław Czarnek.

Sekretarz prezydium zarządu okręgowego PiS w Lublinie tłumaczył Polskiej Agencji Prasowej, że działanie Boczkowskiej, Jakóbczyka, Bielaka i Skrzetuskiego jest „sprzeczne z celami, interesem politycznym oraz założeniami programowymi partii”. Marek Wojciechowski powiedział, że do zatwierdzenia usunięcia radnych z partii potrzebna jest jeszcze uchwała zarządu okręgowego, co ma nastąpić niezwłocznie. Jakóbczyk potwierdził, że informację w tej sprawie dostał mailem.

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