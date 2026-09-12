Morawiecki zrezygnował z ważnego stanowiska, jest następca. „To dla mnie wielki zaszczyt”

Europoseł PiS i szef polskiej delegacji w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Adam Bielan został wybrany przez Radę Dyrektorów na stanowisko przewodniczącego ECR. Frakcja przy okazji ogłoszenia decyzji w mediach społecznościowych podkreśliła, że Polak „jako wieloletni członek europejskiego ruchu konserwatywnego przejmuje stery w okresie znaczących zmian politycznych w całej Europie”.

„Jego kadencja będzie skupiać się na wzmacnianiu współpracy między partiami konserwatywnymi, poszerzaniu rodziny politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz promowaniu alternatywy politycznej opartej na suwerenności narodowej, bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarczej i poszanowaniu tożsamości Europy” – wyjaśniono zadania Bielana.

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„Kierowanie grupą polityczną ECR to dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Nasza rodzina polityczna się powiększa, ponieważ coraz więcej osób w całej Europie pragnie zmiany kierunku, w jakim podąża Unia Europejska. Chcemy wzmocnić ruch konserwatywny, bronić suwerenności naszych narodów oraz budować Europę, która jest bezpieczna, konkurencyjna i pewna swojej tożsamości” – przekonywał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

„Razem z naszymi partiami członkowskimi i partnerami jesteśmy gotowi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za przyszłość Europy” – dodał Bielan. Gratulacje dla europosła złożyli m.in. Marek Kuchciński oraz Paweł Szefernaker. Bielan w osobnym wpisie zadeklarował gotowość do pracy. Podziękował również za zaufanie, w szczególności swoim trzem poprzednikom: Giorgii Meloni, Mateuszowi Morawieckiemu, a także Janowi Zahradilowi.

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