Były prezes TK ujawnił nowe fakty ws. Nawrockiego, już go nie broni. „To zmienia postać rzeczy”

Jerzy Stępień komentował pismo szefa Kancelarii Prezydenta do marszałka Sejmu dotyczące „gigantycznych wątpliwości” w sprawie Macieja Berka. Chodzi o kwestię 10-letniego stażu radcy prawnego, czyli jednego w warunków, aby zostać sędzią TK. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej stwierdził, że niedopuszczalne było odmówienie Karolowi Nawrockiemu informacji o procesie sprawdzania kwalifikacji Berka.

Stępień w mediach społecznościowych przestawił nowe informacje. Były szef TK relacjonował, że „kilka godzin po rozmowie z dziennikarką zadzwonił do niego Włodzimierz Czarzasty”. Marszałek Sejmu wyjaśnił Stępniowi, że Kancelaria Prezydenta nie wystąpiła do niego w trybie dostępu do informacji publicznej, ale „w trybie nadzoru prezydenckiego nad działalnością Sejmu”.

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„To oczywiście zmienia postać rzeczy, bo mnie nawet do głowy nie przyszło, że mogło chodzić o jakiś inny tryb niż dopuszczony, czy raczej nakazany wspomnianą ustawą. Prezydent, oczywiście, nie jest żadnym nadzorcą Sejmu. Kreując takie rzekome uprawnienie w istocie, poprzez fakty dokonane, usiłuje budować pozycję organu, któremu wszystkie inne są mu podległe. Jest to całkowicie sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy” – napisał były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

„Organy państwa mają zgodnie ze sobą współpracować, szanując przydzielone im konstytucją zadania i kompetencje. Postępowanie inne wiedzie donikąd – generuje jedynie konflikty, rozsadzające od wewnątrz nasze państwo. O informację w trybie dostępu do informacji publicznej może ubiegać się każdy obywatel i Prezydent potrzebne mu dane też by mógł otrzymać, gdyby szanował obowiązujące procedury, a demokracja to zawsze procedury, procedury i jeszcze raz procedury” – dodał Stępień.

Dariusz Joński o piśmie Zbigniewa Boguckiego. „Czy w tej bajce były smoki?”

Były szef TK ocenił, że „dyktatorom i amatorom takiej pozycji prezydenta bardzo one przeszkadzają”. „Gdyby w Sejmie znajdowała się większość sprzyjająca prezydentowi, droga do dyktatury byłaby usłana różami” – podsumował Stępień. Do sprawy odniósł się także w sieci Dariusz Joński. Europoseł PiS skomentował kwestię „prezydenckiego trybu nadzoru nad Sejmem”. „Niech ktoś zapyta Boguckiego czy w tej bajce były smoki” – zakończył europoseł KO.

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