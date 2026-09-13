Nawrocki na dożynkach, europoseł żądał reakcji prezydenta. „Głupio mi trochę, ale to przeoczyłem”

W związku z atakami na Ukrainę rosyjskie drony uderzyły w pociąg i stację paliw, znajdujące się bardzo blisko polskiej granicy. Rzecznik prezydenta przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Karol Nawrocki „jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem naszego kraju przez działającą w Biurze Bezpieczeństwa Narodowej Dyżurną Służbę Operacyjną”. Rafał Leśkiewicz dodał, że „jest ona w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i innymi służbami”.

Rzecznik głowy państwa podsumował, że „Kancelaria Prezydenta będzie na bieżąco informować o wszystkich decyzjach Nawrockiego”. Wieczorem Michał Kobosko został zapytany w TVN24, czy nie brakuje mu od głowy państwa „jakiegoś komentarza lub opinii w tak trudniej sytuacji”, jaką mamy w niedzielę 13 września. Polityk Unii Centrum przyznał, że „nie wie”, gdzie jest Nawrocki. W odpowiedzi Kobosko został poinformowany, że prezydent uczestniczył w dożynkach w Tryńczy.

Dożynki prezydenckie 2026 w Tryńczy. Michał Kobosko wywołał Karola Nawrockiego: Jest jeden temat

– Głupio mi trochę, ale przeoczyłem tę aktywność. Dzisiaj jest jeden temat, dlatego nie rozmawiamy o polityce, o aferach, skandalach PiS-owskich, tylko o bezpieczeństwie. Jego elementem są także nominacje ambasadorów, czego pan prezydent nie robi – mówił europoseł. Kobosko oczekuje, że Nawrocki i jego Kancelaria w takim dniu nie będą się zajmować niczym innym. – Nie ma nic poważniejszego, niż zagrożenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich – przekonywał polityk.

– 4:27 poszedł komunikat w sześciu powiatach na Lubelszczyźnie: „szukajcie bezpiecznego schronu”, tak? Co bardziej świadczy o zagrożeniu dla ludzi, jeśli nie taki SMS. W takim dniu pan prezydent powinien być na takim stanowisku – podsumował Kobosko. – Europa jest silna i zjednoczona i też wymaga potwierdzenia tej solidarności. Mówię to do polityków, którzy bardzo często podważają sens tej wspólnoty – stwierdził na koniec Andrzej Halicki.

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