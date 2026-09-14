Polacy chcą wysłać żołnierzy przeciwko Rosji? Jest nowy sondaż

Przypomnijmy, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu zapowiedział, że Polska wsparłaby sąsiadów, gdyby w trakcie jego kadencji doszło do ataku Rosji.

– Jeżeli byłbym wtedy ministrem obrony, skieruję wniosek do Rady Ministrów, do rządu, do prezydenta, żeby Polska jako pierwsza poszła z pomocą, z uruchomieniem artykułu piątego, ze wszystkimi konsekwencjami dla Rzeczypospolitej i dla polskiego społeczeństwa. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, stracimy tamtą przestrzeń. A jak stracimy tamtą przestrzeń, za chwilę będziemy prosić o to, żeby nam pomagano, bo my będziemy musieli uruchamiać dla siebie artykuł piąty – mówił Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że „na 100 procent polscy żołnierze przystąpią do działań w razie ataku na inny kraj sojuszniczy” .

Polska powinna zareagować w przypadku napaści na kraj bałtycki? Wyniki sondażu

Pracownia SW Research na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” zapytała czytelników, jak Polska powinna zareagować w przypadku zbrojnej napaści Rosji na jedno z państw bałtyckich należących do NATO. 79,8 proc. osób zdecydowało, że wsparcie w jakiejkolwiek formie jest konieczne.

16,6 proc. respondentów opowiedziało się za wysłaniem do danego kraju polskich żołnierzy. 11,3 proc. uznało, że powinna zostać dostarczona broń, a 22,8 proc. osób stwierdziło, że powinna to być pomoc humanitarna. Zdaniem 29,1 proc. badanych wszystkie trzy formy wsparcia są odpowiednie.

Z kolei 7,7 proc. respondentów było zdania, że Polska nie powinna podejmować żadnych z wymienionych w sondażu działań.

Co ciekawe, największą potrzebę wsparcia w przypadku ataku Rosji wykazały osoby w wieku do 24 lat. 84,8 proc. z respondentów w tym przedziale wiekowym uznało, że Polska powinna zareagować na działania wymierzone w inne państwo bałtyckie, wykonując wspomniane wcześniej inicjatywy. Według badania więcej mężczyzn niż kobiet wykazało też potrzebę podejmowania działań.

Badanie przeprowadzono od 8 do 9 września wśród 800 osób. Wykorzystano do niego metodę CAWI.

Polacy chcą wspierać sąsiednie państwa

We wcześniejszym sondażu przeprowadzonym też przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia Zet zapytano respondentów, „czy ich zdaniem w razie ewentualnej agresji ze strony Rosji, Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie i Estonii?”. 77,8 proc. osób uznało, że tak. Przeciwnego zdania jest 9,8 proc. respondentów. Natomiast 6,1 proc. przyznało, że „trudno powiedzieć”. Był to więc kolejny sondaż, w którym Polacy poparli działania na rzecz innych krajów bałtyckich.

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