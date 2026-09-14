Sądne dni dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Tusk miał podjąć decyzję. Co z Hołownią?

Donald Tusk miał podjąć decyzję o usunięciu z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”. – Pełczyńska-Nałęcz nie dotrwa do końca kadencji. Tusk ma jej dość. Nie ma chemii między nią a premierem – przekazał informator wspomnianego źródła.

– Choć plan z zastąpieniem jej Szymonem Hołownią, który ma odbić z jej rąk partię, na razie nie wychodzi, to poziom emocji między premierem a Pełczyńską-Nałęcz jest tak duży, że Donald Tusk robi wszystko, byle się jej pozbyć z rządu – dodał.

Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Pojawił się alternatywny scenariusz

W ostatnim czasie na nowo odżyły spekulacje dotyczące przyszłości Szymona Hołowni. Jeden z hipotetycznych scenariuszy zakłada, że Szymon Hołownia może wcale nie chcieć stawać ponownie na czele Polski 2050, ani też wchodzić w skład gabinetu Donalda Tuska. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że miałby ubiegać się o funkcję ambasadora Polski w Watykanie.

– Z Hołownią jest taki kłopot, że kilka razy w ciągu dnia zmienia zdanie. Donald boi się, że będzie mu dostarczał problemów w rządzie, choć i tak na mniejszą skalę niż Pełczyńska-Nałęcz – skomentował rozmówca „DGP”.

Inny informator zwrócił uwagę, że powołanie Szymona Hołowni na funkcję ministra kultury nie byłoby obciążone dużym ryzykiem. – On tam wiele nie popsuje. Szczególnie że minister Marta Cienkowska skompromitowała się pomysłem emerytur dla artystów i sama już nie chce sprawować tej funkcji – ocenił.

A co może stać się z Katarzyną Pełczyńską-Nałecz, jeśli straci stanowisko ministra i przestanie pełnić funkcję przewodniczącej Polski 2050? – Wtedy straci wszystko, bo nie jest posłanką. Zniknie nie tylko z rządu, ale i z polityki – podsumował rozmówca „DGP”.

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