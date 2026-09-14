Polska od początku była celem? Gen. Nowak o ustaleniach ws. rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie
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Polska od początku była celem? Gen. Nowak o ustaleniach ws. rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie

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Polscy żołnierze, zdjęcie ilustracyjne
Polscy żołnierze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Rosyjska rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, miała być wymierzona w Polskę. – Raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego – ocenił gen. Nowak.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. dyw. pil. dr Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odniósł się do incydentu z 30 lipca, do którego doszło w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim. Wówczas, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 spadł na tamtejszych terenach rolniczych.

Rosyjska rakieta na terytorium Polski. „Nie miała żadnego celu alternatywnego”

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Nowak ocenił, że w 80 proc. „było to działanie intencjonalne”. – Te brakujące 20 proc. wynika z oczekiwania na odpowiedź ze strony służb specjalnych – wyjaśnił wojskowy.

Z analizy trasy tego pocisku manewrującego nad Ukrainą wynika, że raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie miała uderzyć. Ten pocisk miał bardzo małą powierzchnię odbicia (pozostawia bardzo słabe echo radarowe – red.), zaprogramowany został tak, aby zostać wykrytym bardzo późno, poruszał się lotem koszącym nad drzewami – dodał gen. Nowak.

Może dojść do jeszcze większej eskalacji?

Generał został zapytany o to, czy możemy się w Polsce spodziewać podobnych działań eskalacyjnych ze strony Rosji. Wojskowy przyznał, że w lipcu zademonstrowano cel, który jest supertrudny do zwalczania dla systemu obrony powietrznej nie tylko polskiego, ale też tych najbardziej obecnie zaawansowanych, stworzonych przez Ukrainę, Izrael czy budowanego przez USA”.

– Jako żołnierz i Dowódca Operacyjny muszę brać pod uwagę najgorsze scenariusze, dlatego zakładam, że kolejnym działaniem może być targetowanie elementu infrastruktury krytycznej lub kompleksu przemysłu zbrojeniowego – przyznał gen. Nowak.

Wojskowy dodał także, że incydent ten wykazał złą wiadomość dla Federacji Rosyjskiej. – Pomimo naszych ograniczeń i tego, że znajdujemy się na etapie transformacji, jesteśmy zdolni do wykrycia takiego pocisku manewrującego. Po drugie, byliśmy gotowi do oddziaływania na to zagrożenie, ponieważ nasze myśliwce były w rejonie, gdzie pocisk manewrujący przemieszczał się w polskiej przestrzeni powietrznej. Gdyby jego lot się przedłużał, bylibyśmy w stanie go zneutralizować. W powietrzu znajdował się śmigłowiec, który dysponując danymi z systemu rozpoznania, precyzyjnie ustalił miejsce uderzenia rosyjskiego Ch-101. W pogotowiu była naziemna grupa poszukiwawcza Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, która bardzo sprawnie dotarła i zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Zatem to nie jest tak, że Federacja Rosyjska osiągnęła wszystkie swoje cele – ocenił gen. Nowak.

Przypomnijmy, 13 września tuż przed terytorium Polski rosyjski dron uderzył w skład pociągu Kijów–Warszawa. Tak jak się spodziewaliśmy, o czym wielokrotnie informowałem, eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy – mówił po incydencie premier Donald Tusk podczas odprawy z udziałem ministrów i służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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Źródło: „Rzeczpospolita”