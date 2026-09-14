Polska od początku była celem? Gen. Nowak o ustaleniach ws. rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. dyw. pil. dr Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odniósł się do incydentu z 30 lipca, do którego doszło w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim. Wówczas, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 spadł na tamtejszych terenach rolniczych.

Rosyjska rakieta na terytorium Polski. „Nie miała żadnego celu alternatywnego”

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Nowak ocenił, że w 80 proc. „było to działanie intencjonalne”. – Te brakujące 20 proc. wynika z oczekiwania na odpowiedź ze strony służb specjalnych – wyjaśnił wojskowy.

– Z analizy trasy tego pocisku manewrującego nad Ukrainą wynika, że raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie miała uderzyć. Ten pocisk miał bardzo małą powierzchnię odbicia (pozostawia bardzo słabe echo radarowe – red.), zaprogramowany został tak, aby zostać wykrytym bardzo późno, poruszał się lotem koszącym nad drzewami – dodał gen. Nowak.

Może dojść do jeszcze większej eskalacji?

Generał został zapytany o to, czy możemy się w Polsce spodziewać podobnych działań eskalacyjnych ze strony Rosji. Wojskowy przyznał, że „w lipcu zademonstrowano cel, który jest supertrudny do zwalczania dla systemu obrony powietrznej nie tylko polskiego, ale też tych najbardziej obecnie zaawansowanych, stworzonych przez Ukrainę, Izrael czy budowanego przez USA” .

– Jako żołnierz i Dowódca Operacyjny muszę brać pod uwagę najgorsze scenariusze, dlatego zakładam, że kolejnym działaniem może być targetowanie elementu infrastruktury krytycznej lub kompleksu przemysłu zbrojeniowego – przyznał gen. Nowak.

Wojskowy dodał także, że incydent ten wykazał złą wiadomość dla Federacji Rosyjskiej. – Pomimo naszych ograniczeń i tego, że znajdujemy się na etapie transformacji, jesteśmy zdolni do wykrycia takiego pocisku manewrującego. Po drugie, byliśmy gotowi do oddziaływania na to zagrożenie, ponieważ nasze myśliwce były w rejonie, gdzie pocisk manewrujący przemieszczał się w polskiej przestrzeni powietrznej. Gdyby jego lot się przedłużał, bylibyśmy w stanie go zneutralizować. W powietrzu znajdował się śmigłowiec, który dysponując danymi z systemu rozpoznania, precyzyjnie ustalił miejsce uderzenia rosyjskiego Ch-101. W pogotowiu była naziemna grupa poszukiwawcza Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, która bardzo sprawnie dotarła i zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Zatem to nie jest tak, że Federacja Rosyjska osiągnęła wszystkie swoje cele – ocenił gen. Nowak.

Przypomnijmy, 13 września tuż przed terytorium Polski rosyjski dron uderzył w skład pociągu Kijów–Warszawa. – Tak jak się spodziewaliśmy, o czym wielokrotnie informowałem, eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy – mówił po incydencie premier Donald Tusk podczas odprawy z udziałem ministrów i służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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