Niepokojące odkrycie nad Bałtykiem. Służby miały wyłowić rosyjskiego drona

W poniedziałek pojawiły się kolejne informacje dotyczące znalezienia najprawdopodobniej rosyjskiego drona na terytorium Polski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że służby sprawdzają, co to za maszyna i czy stwarza niebezpieczeństwo.

Dron na terytorium Polski. Co ustalono?

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał informację o znalezisku w serwisie X 14 września przed godz. 13:00. Jak ujawnił, dron został znaleziony w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo. Na miejscu zdarzenia „służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu”. Jak dodał, „wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji”.

– Najprawdopodobniej jest to bezzałogowy statek powietrzny typu Gerbera, należący do Federacji Rosyjskiej. Możemy powiedzieć, że od 30 lipca nie zaobserwowaliśmy naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, więc należy domniemać, że ten dron przydryfował z wód międzynarodowych, bądź z dalszej lokalizacji (...). Na miejsce udaje się teraz Żandarmeria Wojskowa, która będzie dokonywać dalszych czynności i saperzy, którzy sprawdzą najpierw, czy ten obiekt jest bezpieczny, i czy nie zagraża nikomu – przekazał z kolei w TVN24 podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych.

– Został podjęty przez wojskową łódź hydrograficzn z morza (...). Obiekt teraz znajduje się na plaży. To dron określany wabikiem, ale może być też uzbrojony w niewielkie ładunki – dodał.

Incydent z udziałem rosyjskiego drona w okolicy Polski

Przypomnijmy, 13 września niedaleko granicy z Polską dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Warszawy do Kijowa. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Do incydentu doszło w trakcie zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

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