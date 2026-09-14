Nagła decyzja Nawrockiego może wywołać burzę. „Oczekuje od rządzących”

Karol Nawrocki zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z funkcji komendanta Służby Ochrony Państwa.

Nagły ruch Nawrockiego. Chodzi o szefa SOP

„W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa gen. brygady Radosław Jaworski nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych w wyniku decyzji szefa MSWiA, po rozmowie i w uzgodnieniu z Generałem Jaworskim, Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska” – przekazał Rafał Leśkiewicz w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Rzecznik prezydenta dodał, że „za stan formacji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie bezpośrednią odpowiedzialność ponosi nadzorujący SOP minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński”.

„Mając na względzie dobro formacji i pełniących w niej służbę funkcjonariuszy, prezydent oczekuje od rządzących transparentnych i zgodnych z prawem działań” – dodał współpracownik głowy państwa.

Rewolucja w SOP. W tle kradzież samochodu Tuska

Radosław Jaworski od miesięcy nie kieruje bieżącymi pracami SOP. W połowie stycznia 2026 roku MSWiA poinformowało o wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Generał został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. Kilka miesięcy później, w lipcu, pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Postępowanie wobec gen. Jaworskiego miało związek z kradzieżą samochodu należącego do rodziny Donalda Tuska. Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku w Sopocie. Sprawcy zabrali Lexusa spod domu należącego do premiera.

Po kradzieży ze stanowisk odwołano dyrektora i wicedyrektora biura odpowiadającego za ochronę szefa rządu. Gen. Jaworski najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku ze sprawą Marcin Kierwiński zwrócił się do SOP o przedstawienie raportu oraz informacji dotyczących zdarzenia.

Audyt w SOP. Rzeczniczka MSWiA ujawniła szczegóły

W 2026 roku w formacji doszło również do innych zmian personalnych. Na początku lutego MSWiA potwierdziło odwołanie czterech dyrektorów kluczowych pionów SOP oraz jednego z zastępców. Zmiany były związane z audytem przeprowadzonym w formacji. Jak przekazywała wówczas rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, jego wyniki były miażdżące.

Postępowanie objęło także funkcjonariusza, który nie zajmował stanowiska kierowniczego. Został on zawieszony w związku z zarzutem "naruszenie etyki funkcjonariusza SOP".

Według informacji przekazywanych przez Karolinę Gałecką, postępowanie wyjaśniające w jego sprawie prowadzono od października ubiegłego roku. Później wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Sprawa miała dotyczyć kierowania przez funkcjonariusza SOP gróźb wobec dziennikarza. Formacja zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Czytaj też:

Sikorski nie wytrzymał po ruchu Nawrockiego. „Nie ma prawa wybrzydzać” Czytaj też:

Po tej decyzji Nawrockiego zawrzało. Sąd nie zostawił złudzeń