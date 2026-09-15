Marszałek Sejmu zareagował na rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Uderzył w prezydenta

Rosja przeprowadziła niedawno ataki na terytorium Ukrainy. Różniły się one od innych m.in. tym, że obrane cele były blisko granicy z Polską. Jeden z dronów (bezzałogowców) trafił w stację benzynową w miejscowości Jagodzin (obwód wołyński). Znajduje się ona zaledwie kilkaset metrów od przejścia granicznego w Dorohusku.

Wicepremier Radosław Sikorski w rozmowie TVN24 mówił, że rosyjskie ataki rzeczywiście „eskalują”. Zapewniał, że „państwo polskie będzie miało na to poważną odpowiedź – taką, która wzmocni bezpieczeństwo”. W ocenie ministra spraw zagranicznych to nie koniec takich zdarzeń. – Rosja wyobraża sobie, że nas w ten sposób zastraszy. I oczywiście, gdy znajduje posłuch, to jest wzmocniona w tym przekonaniu. Ale popełniają błąd – stwierdził.

Głos ws. ataków zabrał także marszałek izby niższej Parlamentu, który we wtorek (15 września) gościł w studiu Radia ZET. W opinii Czarzastego prezydent Karol Nawrocki powinien pilnie zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Czarzasty gorzko ocenił postawę Nawrockiego. „Powinien złożyć swoją funkcję”

– Jeśli ktoś nie rozumie, w którym momencie i miejscu jesteśmy – że za naszą granicą jest wojna, że za chwilę potencjalnie Rosjanie będą na granicy – jeśli prezydent tego nie rozumie i nie jest w stanie zwołać RBN, odnieść się do idiotycznych słów prezydenta USA [Donalda Trumpa – red.], który wzywa Ukrainę do tego, by nie atakowała Rosji, jeśli chodzi o ropę i tego typu rzeczy (…), jeśli ktoś nie jest w stanie intelektualnie tego objąć, to powinien pan, panie prezydencie złożyć swoją funkcję [zrezygnować z urzędu – przyp. red.] – powiedział ostro.

Według marszałka Polskę należy „przygotowywać do różnych sytuacji”.

– W związku z tym działanie prezydenta ws. SAFE [Działanie na rzecz bezpieczeństwa w Europie – unijny program z zakresu obronności – red.] i blokowanie pieniędzy dla polskiego wojska w tym kontekście jest skandalem – podkreślił w trakcie programu „Gość Radia ZET”.

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