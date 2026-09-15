Duże manewry na Białorusi. Wojsko w okolicy przesmyku suwalskiego

Przesmyk suwalski to newralgiczny obszar na styku Polski i Litwy. Stanowi lądowe połączenie państw bałtyckich z pozostałą częścią NATO, a zarazem oddziela Białoruś od rosyjskiego obwodu królewieckiego. W jego pobliżu odbywa się część rozpoczętych we wtorek ćwiczeń białoruskiego wojska.

Jak podaje TVP Info za PAP, działania zaplanowano między innymi na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, położonym bezpośrednio przy granicy z Litwą.

Ćwiczenia blisko granicy z Polską

Białoruskie jednostki mają ćwiczyć również na poligonach Brzeski i Różański w obwodzie brzeskim. Znajdują się one odpowiednio około 15 i 60 kilometrów od granicy z Polską. Manewry pod kierownictwem szefa białoruskiego sztabu generalnego potrwają od 15 do 18 września.

Według białoruskiego resortu obrony, cytowanego przez Interię, ćwiczenia mają przygotować dowództwa i jednostki do wspólnego wykonywania zadań podczas operacji strategicznej. Uczestniczą w nich między innymi bataliony zmechanizowane i czołgowe. Żołnierze mają trenować osłonę granicy, zwalczanie grup dywersyjnych oraz odpieranie ataków dronów i lekkiego lotnictwa.

Mińsk zapewnia, że manewry mają charakter „wyłącznie obronny”. Twierdzi też, że liczba żołnierzy i ilość uzbrojenia nie przekraczają progów wymagających wcześniejszego powiadomienia innych państw na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego. Białoruskie władze nie podały jednak w tych doniesieniach liczby uczestników, dlatego nie sposób ocenić skali ćwiczeń na podstawie samego komunikatu.

Regularne ćwiczenia Białorusi i Rosji

Białoruś regularnie prowadzi ćwiczenia wojskowe w połowie września. Taka sytuacja miała miejsce przez co najmniej kilka ostatnich lat. Często razem z białoruskimi, ćwiczą także wojska rosyjskie. W 2020 roku ćwiczenia odbywały się pod hasłem „Słowiańskie Braterstwo” i odbywały się one na poligonie pod Brześciem, około 3 km od granicy z Polską. Wówaczas ćwiczyli żołnierze właśnie Rosji i Białorusi, a w ostatniej chwili wycofała się Serbia.

Rok później odbyły się ćwiczenia Zapad 21. W kolejnym roku, już po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ćwiczono na tych samych poligonach, co w tym roku.

W kolejnych latach Białorusini organizowali ćwiczenia swoich armii niedaleko granic NATO, a w 2025 roku ponownie pojawili się na nich Rosjanie.

Czytaj też:

Ostrzegali go i błagali, by nie wracał na Białoruś. Wiadomo, co z Poczobutem Czytaj też:

Gen. Polko uderza w szefa MON: Większość rozwiązań istnieje na papierze