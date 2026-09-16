Dziekan ORA o reakcji na decyzję Giertycha, nie powinien tego robić? „Nie każdy by to udźwignął”

Roman Giertych jako adwokat broni szefa upadłej giełdy kryptowalutowej Zondacrypto Przemysława Krala. Wobec polityka koalicji rządzącej pojawiły się zarzuty, że nie powinien tego robić, zwłaszcza w tak głośnej sprawie wagi państwowej. „Gazeta Prawna” zapytała o opinię dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wyjaśniła, że wśród samorządu do tej pory nie było wątpliwości ws. łączenia mandatu posła lub senatora z praktyką zawodową adwokata.

Dziekan ORA dodała, że „adwokatura pozytywnie odbiera posiadanie znakomitych przedstawicieli w parlamencie”. Gajowniczek-Pruszyńska podkreśliła, że w przypadku Giertycha nie ma „konfliktu interesów”. Zwróciła jednak uwagę na kwestię „granicy swobody wypowiedzi adwokata padających w mediach, poprzez których nadużycie lub przekroczenie może dojść do ujawnienia informacji, jakimi dysponuje obrońca”.

Poseł Roman Giertych broni Przemysława Krala jako adwokat. Dziekan ORA o „przesunięciu granicy”

Zdaniem dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej „granica kultury i publicznego dyskursu w ciągu ostatnich lat bardzo się bowiem przesunęła”. Gajowniczek-Pruszyńska tłumaczyła, że polityk KO „wszelkie informacje pozyskane w trakcie obrony swojego klienta będzie musiał zachować dla siebie i nie ma najmniejszej możliwości, aby wykorzystał je w swojej innej aktywności”. Dodała, że „opinia publiczna będzie patrzyła Giertychowi na ręce w obu rolach, a nie każdy by to udźwignął”.

– Adwokat powinien unikać sytuacji, w której istnieje ryzyko podważenia zaufania do wykonywanego przez niego zawodu. A jeśli już do tego dojdzie, musi dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnić takie wątpliwości – mówiła dziekan ORA. Gajowniczek-Pruszyńska zaznaczyła, że „na podstawie ogólnego odbioru czy niechętnej oceny zachowania nie da się sformułować konkretnych zarzutów, które mogłyby lec u podstaw postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego”.

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