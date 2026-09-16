Nawrocki przyjmie ślubowanie od Berka? Bosak nie ma wątpliwości, co powinien zrobić prezydent

Krzysztof Bosak przyznał w RMF FM, że „nic mu nie wiadomo, o takich wydarzeniach” jak zaprzysiężenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do Sali Kolumnowej. Lider Konfederacji podkreślił, że „nie chce spekulować”, czy coś wydarzy się do piątku i woli „obserwować, jak zachowa się Karol Nawrocki”. Bosak kierując się swoja intuicją polityczną oraz wcześniejszymi decyzjami prezydenta stwierdził, że Nawrocki nie przyjmie zaprzysiężenia od sędziego TK.

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Wicemarszałek Sejmu zastrzegł jednak, że „zgodnie z Konstytucją powinien”. Bosak odniósł się też do wątpliwości ws. Berka. – My w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga z rządu prosto do TK nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to coś, co połączyło PiS i Platformę. Te partie, mimo że potrafią się strasznie ze sobą kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią bardzo podobne rzeczy – mówił.

Lider Konfederacji tłumaczył, że z takich spraw należy „wyciągać wnioski, a nie głosować na tych sami ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą”. – Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów – ubolewał Bosak.

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– Te dwie partie są zainteresowane, żeby ten spór kręcić w nieskończoność, a nie cokolwiek rozwiązać. Potrzebujemy realnej pracy nad naprawą i poprawą polskiego sądownictwa. I to się sprowadza do bardzo praktycznych rzeczy: rzeczywistej kontroli tempa pracy sądów, jakości pracy i obiegu dokumentów, tępienia faktycznych nadużyć, poprawiania środowiska pracy tych, którzy w sądach pracują, żeby to mogli robić w warunkach nowoczesnych, byli dobrze wynagradzani – zakończył.

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