Niemiłe słowa kandydatki KO na prezydentkę Krakowa, tak zareagowała kobieta. „Jest pani niegrzeczna”

W poniedziałek (14 września), w Klubie pod Jaszczurami na Starym Mieście, odbyła się głośna debata. Wzięły w niej udział dwie kandydatki – Monika Piątkowska z komitetu Ponad Podziałami (która ma poparcie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego), a także Daria Gosek-Popiołek (na którą postawiła Nowa Lewica). Wydarzenie zorganizował małopolski Komitet Obrony Demokracji.

Spotkaniu towarzyszyła momentami gęsta atmosfera – m.in. wtedy, gdy kandydatka KO i PSL zarzuciła rywalce, iż ta w trakcie wyborów samorządowych 2024 poparła Łukasza Gibałę. Obecnie zaś rywalizuje z nim o władzę w mieście. Piątkowska przyznała, że polityk startujący z ramienia własnego komitetu Kraków dla Mieszkańców jest obecnie jej „głównym konkurentem”.

W tym momencie ktoś na sali przypomniał uczestniczce debaty, że rywalizuje z nią także siedząca obok Gosek-Popiołek – i to ona jest jej „główną konkurentką”, na co kandydatka NL zareagowała uśmiechem. – Dobrze, żeby pani się uspokoiła – [Gibała – red.] jest „naszym głównym konkurentem”. Może tak być? – zapytała.

– Jest pani niegrzeczna i protekcjonalna – skwitowała kobieta na widowni. Piątkowska kontynuowała jednak, ignorując to, co padło. – [Gibała – red.] jest liderem sondaży – dodała.

Piątkowska o Gibale: Ja zostałam przy swoich wartościach, on jest dziś gdzie indziej

Stwierdziła też, że przez ostatnie miesiące „dużo zmieniło się” w poglądach kandydata komitetu Kraków dla Mieszkańców.

– Wtedy [w 2024 r. – red.] podejmowaliśmy decyzje na podstawie tego, co nas łączyło – co łączyło nasze programy. Ale przez te dwa lata Łukasz Gibała zmienił swój program. Widzimy, że zbliża się do Konfederacji i co myśli o SCT [Strefie Czystego Transportu – red.]

Dziś Gibała idzie drogą, na której ja nie chcę być. Ja zostałam przy swoich wartościach, on jest dziś gdzie indziej – podsumowała Piątkowska.

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