Listopad i grudzień cieplejsze niż zwykle? Klimatolog komentuje prognozę IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na jesień i początek zimy. Wynika z niej, że październik powinien przynieść temperatury zbliżone do normy z lat 1991-2020. Inaczej może wyglądać sytuacja w dwóch kolejnych miesiącach. Według przewidywań IMGW średnia temperatura w listopadzie i grudniu może przekroczyć wieloletnią normę.

Czy czeka nas wyjątkowo ciepła jesień? Prognozy IMGW

Zdaniem prof. Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzrost temperatury na świecie zwiększa prawdopodobieństwo ciepłej jesieni. Ekspert zwraca uwagę, że na półkuli północnej notowane są obecnie wyjątkowo wysokie wartości.

Nie oznacza to jednak, że każdy dzień będzie ciepły. Prognozy sezonowe pokazują ogólną tendencję, ale nie pozwalają dokładnie przewidzieć pogody w konkretnym tygodniu czy miejscowości.

„Lato” może jeszcze wrócić jesienią

Prof. Chojnicki ocenia, że w najbliższych miesiącach należy liczyć się z okresowymi uderzeniami ciepła. Wystarczy napływ mas powietrza z południa, aby temperatura wyraźnie wzrosła i na krótko przypomniała wartości charakterystyczne dla lata.

Takie epizody jesienią bywają mniej zauważalne niż letnie rekordy. Ciepło pojawia się bowiem w porze roku kojarzonej z chłodem, dlatego wiele osób odbiera je jako przyjemną zmianę, a nie pogodową anomalię.

Ciepła prognoza nie wyklucza nagłego ochłodzenia

Klimatolog podkreśla, że nawet miesiąc ze średnią temperaturą powyżej normy może przynieść kilka zimnych dni, przymrozki czy napływ arktycznego powietrza.

Długoterminowa prognoza oznacza jedynie, że szanse na częstszy napływ ciepłych mas powietrza są większe. Nie jest natomiast gwarancją nieprzerwanie wysokiej temperatury.

El Niño wpłynie na pogodę w Polsce?

Dodatkowym czynnikiem jest El Niño, czyli zjawisko rozwijające się na Pacyfiku. Może ono podnosić średnią temperaturę na świecie, ale jego bezpośredni wpływ na pogodę w Polsce jest trudny do przewidzenia. Prof. Chojnicki przypomina, że wcześniejsze epizody El Niño zbiegały się w Polsce zarówno z ekstremalnymi temperaturami, jak i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Na ocenę możliwych konsekwencji obecnego zjawiska trzeba jednak poczekać.

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