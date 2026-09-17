Największy wysyp grzybów jest po deszczu. Gdzie i kiedy się wybrać do lasu?

Połowa lata i jesień to optymalne terminy pojawiania się grzybów. Sezon we wrześniu trwa w najlepsze. Grzyby lubią ciepło i deszcz, dlatego pojawiają się szczególnie przy sprzyjającej temperaturze, dużej wilgotności i po opadach. Nie tolerują natomiast zimnych nocy. Najlepszą okazją na znalezienie młodych i zdrowych okazów zanim zdążą je zaatakować szkodniki i nadgryźć leśne zwierzęta jest poranek. Gdzie więc wybrać się na grzyby?

Doświadczeni grzybiarze, którzy regularnie wybierają się na grzybobrania, znają sprawdzone miejsca, do których systematycznie wracają. Przed zdecydowanie większymi wyzwaniami stoją za to początkujący grzybiarze, którzy dopiero zaczynają swoją leśną przygodę i nie do końca wiedzą, gdzie się najpierw udać. Zawsze warto pamiętać, że grzybów najlepiej szukać w zacienionych i wilgotnych miejscach.

Na grzybobranie do lasu dębowego, brzozowego, czy sosnowego? Wszystko zależy od rodzaju grzyba

W zależności od tego, jakie grzyby chcemy zebrać, należy udać się do innego rodzaju lasu. Podgrzybki można spotkać praktycznie wszędzie – zarówno w lasach sosnowych, liściastych, jak i mieszanych. Lubią one trawiaste podłoże z wilgotnym poszyciem. Niezbyt wymagające są również pospolite charakterystyczne żółte kurki, które mogą rosnąć dosłownie niemal w każdym miejscu. Borowików należy szukać pod sosnami oraz świerkami.

Koźlarze preferują z kolei lasy liściaste i mieszane, dlatego najlepiej można je znaleźć pod topolami, brzozami, osikami, czy grabami. W sosnowych młodnikach można spotkać smaczne maślaki. Nie należy z kolei zbierać grzybów rosnących przy drogach, skupiskach odpadów lub w okolicach zakładów produkcyjnych, bo grzyby wchłaniają ze swojego otoczenia metale ciężkie oraz inne zanieczyszczenia.

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