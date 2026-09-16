Pomnik znajdował się na cmentarzu komunalnym w Bytomiu – czyli w miejscu, gdzie po zakończeniu drugiej wojny światowej pochowano ponad 350 radzieckich żołnierzy. Zostali oni w 1945 roku zabici przez nazistów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zlecił zburzenie pomnika po tym, gdy urzędnicy zapoznali się z treścią raportu przygotowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Eksperci ocenili jego stan jako zły – stanowił zagrożenie dla mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych.

Zdaniem Marii Zacharowej – rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych – monument rozpadał się, bo władze samorządu chcą dekomunizować Bytom i w związku z tym nie chcieli zlecić jego renowacji.

Dlatego też uderzyła w urzędników i lokalnych polityków.

Maria Zacharowa wściekła się. „Wandale”

Rzeczniczka MSZ Rosji stwierdziła, że gdyby nie Armia Czerwona, „nie byłoby śladu” po mieszkańcach Śląska.

– Rzeczpospolita w obecnym kształcie i w obecnych granicach istnieje tylko dzięki radzieckim żołnierzom-wyzwolicielom, którzy pokonali nazistowskie Niemcy i uratowali Polaków przed zagładą – stwierdziła w trakcie konferencji prasowej.

Portal Interia zauważył, że Zacharowa w Jekaterynburgu nawet półsłówkiem nie wspomniała o okupacji – o dramacie naszego narodu za komuny (gdy aż do 1989 r. podlegaliśmy Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Rosyjska dyplomatka zapewniła, że jej naród nigdy nie zapomni o odegranej przez siebie roli. – Będziemy niestrudzenie bronić tej prawdy przed zakusami państwowych wandali i fałszerzy historii – zapewniła.

Pomnik został rozebrany na początku września tego roku. Prace sfinansowane zostały przez wojewodę śląskiego, który z budżetu samorządu przeznaczył na ten cel 25 tys. zł.

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