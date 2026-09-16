Ktoś namalował to na ścianie budynku parafii. Policjanci nie kryli zaskoczenia, podejrzana zatrzymana

Funkcjonariusze policji z Kluczborka zostali powiadomieni o zniszczeniu elewacji budynku, który należy do lokalnej parafii. Rozpoczęli dochodzenie, które miało na celu ustalenie sprawcy i jego ujęcie.

Okazało się, że za wszystkim stoi młoda kobieta, która przy użyciu zielonej farby namalowała hasło. W trakcie popełniania wykroczenia (lub przestępstwa – co oceni sąd) znajdowała się pod wpływem substancji zmieniającej świadomość.

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Szczegóły sprawy przedstawił zespół prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. „W ostatnim czasie kluczborscy funkcjonariusze zakończyli czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie dotyczące wymalowania graffiti na ścianie budynku parafii. Mundurowi przyjęli zawiadomienie w tej sprawie, a następnie rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za pomalowanie elewacji. Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu, na których zabezpieczono wizerunek kobiety. Policjanci szybko ustalili tożsamości podejrzewanej o ten czyn” – przekazano w środowym (16 września) komunikacie.

Gdy w końcu udało im się dotrzeć do podejrzanej, ta od razu przyznała się do winy.

„Jak wyjaśniła, w chwili zdarzenia znajdowała się pod wpływem alko***u i nie była do końca świadoma, że maluje budynek parafii. Przyznała również, że gdyby wiedziała, jaki budynek wybrała, nie zniszczyłaby jego elewacji. (...) Sprawa swój finał znajdzie teraz w sądzie” – poinformowali funkcjonariusze.

Mundurowi przypomnieli też, że „konsekwencje pozornie nieszkodliwych działań”, jak namalowanie graffiti na ścianie jakiegoś budynku, „mogą być bardzo poważne”, a na pewno kosztowne.

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