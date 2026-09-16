Rosną obawy o Rosję. Polscy politycy podejmują kolejne działania

Donald Tusk wybiera się do Kijowa, Władysław Kosiniak-Kamysz do Waszyngtonu, a Karol Nawrocki na Bliski Wschód. Dziennikarze Wirtualnej Polski informują o planach zagranicznych wizyt kluczowych polskich polityków i wiążą je z poczuciem zagrożenia rosyjską prowokacją.

Polska ofensywa dyplomatyczna. Wynika z obawy przed Rosją?

WP zapowiada, że za kilka dni premier Donald Tusk uda się do stolicy Ukrainy, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat spodziewanych scenariuszy jesiennych przesunięć na froncie. Inną ważną kwestią ma być spodziewany kryzys humanitarny nad Dnieprem, który miałby nadejść zimą tego roku.

Przy okazji portal przypomniał, że poprzednie spotkanie Tuska z Zełenskim miało miejsce w lipcu. Prezydent Ukrainy wracał wówczas ze Waszyngtonu, a z szefem polskiego rządu rozmawiał o naszych inwestycjach w Ukrainie oraz współpracy balistycznej.

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu uda się z kolei do Waszyngtonu. Zamierza spotkać się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Donoszący o tej wizycie Onet zapowiada, że politycy rozmawiać mają o realizacji uzgodnionych już kontraktów zbrojeniowych, ale też o budowie stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju.

Karol Nawrocki w ONZ i na Bliskim Wschodzie

Poznaliśmy też dokładną datę kolejnego zagranicznego wyjazdu prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk w dniach 20-23 września będzie uczestniczył w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotka się też wtedy z przywódcami państw G20. WP ujawnia, że Pałac Prezydencki planuje też w najbliższym czasie wizytę Nawrockiego na Bliskim Wschodzie. To w ostatnich miesiącach region sprawiający najwięcej kłopotów Amerykanom, którzy pozostają kluczowym sojusznikiem Polski.

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i spodziewaną eskalacją na wschodniej flance NATO, nasz kraj ma zacieśniać też współpracę z Litwą. Wspólnie mają zajmować się zapobieganiem wtargnięciom rosyjskich dronów i pocisków na terytorium NATO w tym regionie. Z nieoficjalnych informacji WP wynika też, że polskie władze starają się o umiędzynarodowienie kwestii ochrony nieba nad wschodnią flanką Sojuszu.

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