Gdzie jest Romanowski? Detektyw ujawnił nowe ustalenia ws. polityka PiS-u

Przypomnijmy, kilka tygodni temu pojawiły się spekulacje na temat miejsca pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratura informowała, że otrzymała list, który sugerował, że polityk PiS-u przebywa w Naddniestrze i wnioskuje o list żelazny – był podpisany imieniem i nazwiskiem polityka. Nie ma jednak pewności, że właśnie tam się zatrzymał po opuszczeniu Budapesztu, gdy ówczesny premier Węgier stracił władzę.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Detektyw wskazuje kraj

Poszukiwania Marcina Romanowskiego nadal trwają. Zaangażował się w nie także Krzysztof Rutkowski. 16 września Polsat News poinformował, że rozmawiał z detektywem w Sejmie. Wówczas ujawnił nowe ustalenia dotyczące polityka.

– Jestem w trakcie jego poszukiwania. Mogę wskazać kraj (gdzie przebywa – red.), jest to Słowacja – poinformował. – W okolicy miasta Bańska Bystrzyca zatrzymywaliśmy kilka poszukiwanych osób. Z informacji, jakie posiadam, Romanowski przebywa nie w republice naddniestrzańskiej, ale gdzieś tam – dodał.

Zdaniem Rutkowskiego to nie przypadek. – Wielu byłych posłów ukrywało się na Słowacji. Bliskość kraju wiele rzeczy ułatwia np. przekazanie pieniędzy, komunikację – wyjaśnił. – Romanowski jest mocno ograniczony, na przykład w płaceniu. Musi zapłacić za wszystko płacić gotówką, bo karta zostawia ślad – przekazał Rutkowski.

Poszukiwania Romanowskiego. Rutkowski planuje wydarzenie na Słowacji

W rozmowie z mediami detektyw zapowiedział też organizacje konferencji w Bratysławie poświęconej politykowi. – Pokażemy na niej, kim jest ten poseł i kto mu może pomagać – przekazał Rutkowski. W jego ocenie mogą to być „ludzie z administracji rządzącej Słowacją, bo są w dobrym związku z Orbanem” . Dodał także, że jeśli znajdzie polityka, wówczas „zostanie zatrzymany przez służby słowackie” .

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