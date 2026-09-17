Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Trybunału Konstytucyjnego. Znane szczegóły

„Po zawiadomieniu HFPC Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie bezprawnych zmian składów orzekających w TK. 15 września oficjalnie wszczęto postępowanie mające wyjaśnić nieprawidłowości przy wyznaczaniu składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016 – 2024” – podkreśliła Helsińska Fundacja Praw Człowieka we wpisie w mediach społecznościowych.

„Zdobycie danych z Trybunału zajęło nam niemal pięć lat i wymagało trzech wygranych spraw przed sądami administracyjnymi. Zidentyfikowaliśmy co najmniej 176 spraw z lat 2015 – 2020, w których bezprawnie i arbitralnie zmieniono skład orzekający, wykraczając poza ustawowe przesłanki. To nie były incydenty, lecz systemowy mechanizm ręcznego sterowania Trybunałem” – skomentował członek Zarządu HFPC adwokat Marcin Wolny.

Zawiadomienie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do prokuratury ws. Trybunału Konstytucyjnego

Komunikat wystosowała także Prokuratura Krajowa. Czytamy w nim, że doszło do „wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do wyznaczania składów orzekających”. Chodzi o „bezprawne wyznaczanie lub zmianę, personalną i liczebną, składów orzekających TK, z pominięciem ustawowych zasad ich wyznaczania określonych w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym”.

Celem było „osiągnięcie korzyści osobistej, w tym przez osoby powołane wadliwie do składu TK oraz przez przedstawicieli rządzącej większości parlamentarnej, co skutkowało utratą przez Trybunał Konstytucyjny zdolności do pełnienia funkcji niezależnego i bezstronnego organu kontroli konstytucyjnej”. Zmiany miały m.in. następować z pełnego składu sędziów TK na składy trzy lub pięcioosobowe.

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