Niepokojące ustalenia dziennikarzy. „Ktoś próbuje ingerować w proces wyborczy w Krakowie”

W kolejną niedzielę (27 września) w Krakowie dojdzie do przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wskażą nowe władze samorządu – na czele z prezydentem. Obecnie w sondażach (np. w tym, który przeprowadzony został przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia Kraków) prowadzi Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców) – z przewagą prawie 15 proc. nad Piątkowską (która ma poparcie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Wygląda na to, że ktoś chce pogorszyć jeszcze wynik senatorki – tak przynajmniej wynika z ustaleń TVN24.

Stacja wskazała, że facebookowa strona – Krakowianka – publikował reklamy uderzające w Piątkowską. Zaczęły one krążyć w połowie czerwca tego roku – ta, jak na profilu o nazwie Raport krakowski i kolejnej witrynie – Po krakowsku. Redakcja podała, że miały formę filmików satyrycznych, które w całości zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Nie wiadomo, kto opublikował reklamy na platformie Mety i za nie zapłacił. „Do założenia wspomnianych stron nie przyznaje się żaden komitet ani kandydat” – podał TVN24. Stacja oszacowała, że koszt promocji wszystkich materiałów, które wygenerowały ok. 3 mln odsłon, wynosi mniej więcej 20-30 tys. zł, czyli nie mało.

Monika Piątkowska zabrała głos. „To świadome obchodzenie reguł”

Do sprawy odniosła się kandydatka KO i PSL. „Mechanizmy wpływania na krakowską debatę przez osoby pozostające w cieniu obserwowaliśmy już podczas kampanii referendalnej” – wskazała na X.

„Dziś obserwujemy kolejną fazę tych działań. Z ustaleń TVN24 wynika, że na promocję materiałów wymierzonych we mnie przeznaczono dziesiątki tysięcy złotych, a ich zasięg sięgnął nawet 3 mln wyświetleń. Opisany mechanizm sprawia wrażenie coraz bardziej profesjonalnego i coraz trudniejszego do uchwycenia: anonimowe profile, płatne kampanie promocyjne, kolejne reklamy pojawiające się po usunięciu poprzednich. To świadome obchodzeniem reguł, które mają zapewniać przejrzystość kampanii” – oceniła.

Piątkowska uważa, że skoro ktoś próbuje ingerować w proces wyborczy, ukrywając jednocześnie swoją tożsamość, intencje i źródło finansowania, to nie jest już „tylko brudna kampania”. „To zagrożenie dla demokracji w naszym mieście” – podkreśliła.

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