Nowy skandal w Szpitalu Południowym. Czekała ponad trzy godz. z umierającym dzieckiem w brzuchu

21 czerwca kobieta w 22. tygodniu ciąży poczuła ból w brzuchu, trochę przypominający niestrawność, który coraz bardziej postępował. W pewnym momencie nie mogła się wyprostować. Kobieta pojechała do szpitala. W kolejce były dwie ciężarne, które miały rodzić. Bohaterka historii Onetu się zarejestrowała i czekała. Usłyszała m.in., że jest tylko jeden lekarz. Kobieta po ok. dwóch godz. zdecydowała się wrócić do domu i się położyć, niż czekać w nieskończoność na niewygodnej ławce.

Ból jednak nie mijał, był ostry i przeszywający, a tabletki nie pomagały. Kobieta pojechała do rodziców i zaczęły jej drętwieć palce u rak. Jej matka zauważyła, że była bardzo blada i usta jej siniały. Kobieta stracił przytomność na dwie minuty. Przyjechało pogotowie i zmierzyło jej ciśnienie, które było w normie. Rozmówczyni podkreśliła, że „wyglądała jak trup”. – Nie byłam w stanie dojść do karetki, bo każda próba pionizacji powodowała zawroty głowy, więc przewieźli mnie na noszach – relacjonowała.

Szpital Południowy w Warszawie zlekceważył kobietę w ciąży? Narzekała na ból, nikt nie reagował

Kobieta czuła ruchy dziecka, ale słabsze niż zwykle. Ciężarna chciała, aby zawieziono ją do szpitala na Madalińskiego w Warszawie, w którym miała lekarza prowadzącego ciążę, ale ze względu na brak miejsc trafiła na SOR Szpitala Południowego. Otrzymała zapewnienie, że ginekolog niezwłocznie zbada jej brzuch i zostanie potraktowania priorytetowo ze względu na stan zdrowia. – W karetce mówiłam, że jest mi niedobrze, że ciężko mi się oddycha, że się duszę – opowiadała.

– Ratownicy z karetki zostawili mnie w sali SOR-u, gdzie za szybą znajdowało się pomieszczenie personelu z biurkami i komputerami. Pobrano mi krew, podłączono kroplówkę, wykonano EKG. Zapewnili mnie, że wkrótce przyjdzie ginekolog i mnie zbada. I zaczęło się czekanie – relacjonowała kobieta. Na SOR nie został wpuszczony ojciec rozmówczyni. Powiedziano mu, że trwają badania, co miało nie mieć miejsca. Po około dwóch godzinach podłączono jej drugą kroplówkę.

Miała pękniętą macicę i krwotok wewnętrzny. W Szpitalu Południowym jej stan oceniono na „dobry”

Kobieta usłyszała, że trwają oczekiwania na jej wyniki krwi. Ubolewała, że mimo zgłaszania bólu nikt nie reagował. W dokumentach SOR napisało, że stan był „dobry”. Ginekolog przyszła po ponad trzech godzinach. Tętno dziecka było niskie i wynosiło 90, zamiast 140 – 150. Kobieta w pewnym momencie usłyszała, że pewnie pękła jej macica. Wezwano chirurga, który zlecił natychmiastową operację. Kobieta nie zgodziła się na ewentualne usunięcie macicy.

Usłyszała jednak, że „to jest operacja ratująca życie” i zmieniła zdanie. Macicę kobiety udało się uratować. Okazało się, że „dziecko było w worku owodniowym, który przemieścił się przez dziurę w macicy do jej otrzewnej, a łożysko zaczęło się odrywać, dlatego tętno dziecka spadało”. Kobiecie otworzono jamę brzuszną, wyciągnęli dziecko z worka i przez dwie godziny próbowano walczyć o jej córkę. Rozmówczyni zapowiedziała, że zgłosi się do Rzecznika Praw Pacjenta i może do prokuratury.

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