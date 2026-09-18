Policja liczy na przełom ws. poszukiwań Emilii Koprowskiej. Analizują telefon zaginionej

Policjanci z Koszalina od 2 września poszukują zaginionej 37-latki. Emilia Koprowska podczas pobytu w Darłowie, na plaży w rejonie festiwalu techno „ZEN Wydm”, w pewnym momencie oddaliła się w nieznanym kierunku. Od tego momentu nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną. Głos Szczeciński podał najnowsze informacje związane z kolejnym dniem poszukiwań kobiety.

Policjanci analizują telefon zaginionej Emilii Koprowskiej. Jakie dane uda się uzyskać?

– Odnaleziony w poniedziałek wieczorem telefon Emilii Koprowskiej to istotny element poszukiwań kobiety. Liczymy, że informatycy znajdą w nim ważne dla całej akcji poszukiwawczej dane – powiedziała młodszy aspirant Paulina Wiśniewska – Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Funkcjonariusze nie znają na razie żadnych szczegółów związanych z tym urządzeniem. Zaprzeczają, że wznowiona na morzu akcja poszukiwawcza ma coś z tym wspólnego.

W czwartek ratownicy z SAR ponownie przeczesywali wybrzeże. Przypomnijmy, że ostatnią osoba, którą widziała 37-latkę był taksówkarz, który podwiózł Emilię Koprowską w okolice hotelu. Kobieta była roztrzęsiona i płakała. Zaginięcie Emilii Koprowskiej zgłosił mąż. Na razie nikt nie jest podejrzewany. W poszukiwaniach pomaga pierwszy mąż 37-latki, u którego przebywa synek pary.

Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła. Trwa kolejna doba akcji poszukiwawczej

Emilia Koprowska jest szczupła, ma wysmukłą sylwetkę, włosy koloru kasztanowego/brązowego oraz zielone oczy. 37-latka na prawej stronie ciała od żeber do biodra ma tatuaż przedstawiający znak zodiaku ryby. Drugi tatuaż znajduje się na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki z napisem „Krystian”. Emilia Koprowska ma też znamię na głowie i blizny w okolicy pępka.

W chwili zaginięcia była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem „Cherry” i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę oraz białe tenisówki z logo „Big Star”. Miała przy sobie brązowy plecak i okulary korekcyjne w czerwonych oprawkach. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionej należy przekazać do Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, telefonicznie pod numerem 47 78 41 543 lub pod numerem alarmowym 112.

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