To głosowanie wywoła burzę na prawicy. „Im gorzej w PiS, tym lepiej dla nas”

Chociaż Prawo i Sprawiedliwość jest największym klubem opozycyjnym w Sejmie, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. Partia Jarosława Kaczyńskiego przez wiele miesięcy forsowała kandydaturę Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka. Większość rządząca nie zamierzała jednak poprzeć byłej marszałek, m.in. ze względu na kontrowersje wokół zarządzanych przez nią reasumpcji głosowania, jeśli ich wynik nie był po myśli PiS.

PiS zmienia strategię. Ociepa wicemarszałkiem Sejmu?

Pod koniec lipca nastąpił niespodziewany zwrot. Mariusz Błaszczak ogłosił, że nowym kandydatem PiS na fotel wicemarszałka Sejmu zostanie Marcin Ociepa. Były szef MON tłumaczył, że zmiana jest spowodowana problemami zdrowotnymi Elżbiety Witek, które mogą ją wyłączyć z politycznej aktywności nawet na kilka miesięcy.

Zmiana kandydata zbiegła się jednak w czasie z rozłamem w PiS i odejściem grupy polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. W kuluarach szybko pojawiły się więc pytania, czy wybór Marcina Ociepy nie ma również drugiego dna. Sam zainteresowany zdecydowanie temu zaprzeczał.

– PiS nawet po rozłamie pozostaje największym klubem opozycyjnym. 147 posłów to więcej niż 41. PiS-owi ten wakat się należy. Zgłosiliśmy naszą kandydaturę jeszcze przed rozłamem. Zresztą Jarosław Kaczyński rozmawiał ze mną na ten temat na początku lipca – zapewniał.

Awantura o fotel wicemarszałka Sejmu. Koalicja zdecyduje

Tymczasem własnego kandydata wystawił także Rozwój Plus. Klub Mateusza Morawieckiego postawił na Marcina Horałę. Tym samym walka o jedno stanowisko w Prezydium stała się kolejnym polem konfliktu między byłymi kolegami z PiS.

Sejmowa arytmetyka jest nieubłagana: żaden z kandydatów nie ma szans na zwycięstwo bez poparcia polityków koalicji rządzącej spoza własnego środowiska.

Nieoficjalnie mówi się, że większe poparcie może uzyskać przedstawiciel Rozwoju Plus. Politycy KO oficjalnie nie chcą jednak przesądzać, jak zakończy się głosowanie.

– Nie chce tutaj spekulować, ale mamy tutaj tak naprawdę dwóch kandydatów z jednego ugrupowania, ponieważ i Marcin Ociepa i Marcin Horała to ten sam klub, obydwaj są z PiS, chociaż do partii nie należą – podkreślił w rozmowie z „Wprost” Paweł Bliźniuk.

W podobnym tonie wypowiedziała się Katarzyna Lubnauer. – Dla mnie i jeden i drugi polityk to jest PiS, poprę w tej sprawie decyzję klubu. Reprezentanci jednego lub drugiego PiS powinni mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Proponowaliśmy im to od samego początku. Oni nie chcieli, upierali się na Elżbietę Witek, która zasłynęła reasumpcją sejmowego głosownia i jej kandydatura była nie do przyjęcia. Jest to bez znaczenia, który z nich wygra – mówiła nam wiceszefowa MEN.

Policzek dla Kaczyńskiego, prezent dla Tuska

Nie jest jednak tajemnicą, że ewentualna porażka kandydata PiS może być sporym policzkiem dla Jarosława Kaczyńskiego i jeszcze mocniej zaostrzyć konflikt między Nowogrodzką a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. A taka sytuacja z pewnością ucieszy koalicję rządzącą.

Marcin Ociepa już wcześniej przekonywał, że wystawienie przez Rozwój Plus własnego kandydata to prezent dla Donalda Tuska. – Zgłoszenie przez Rozwój Plus własnego kandydata na wicemarszałka jest działaniem na szkodę prawicy. PO będzie chciała to wykorzystać, żeby osłabić PiS, wspierając mniejszy klub. Rozwój Plus staje się w ten sposób użytecznym narzędziem w rękach Donalda Tuska – stwierdził parlamentarzysta.

To zdanie podziela również Marcin Horała. – Plotka sejmowa mówi, że faktycznie mnie poprą, a wynika to z prostej kalkulacji. Donaldowi Tuskowi zależy na rozrubie na prawicy – tłumaczył w Radiu Wnet.

Awantura o fotel wicemarszałka Sejmu. Jak zagłosuje Lewica?

Fakt, że koalicja rządząca będzie chciała wykorzystać spory między politykami PiS i Rozwoju Plus, niejako potwierdził Tomasz Trela. Lewica na razie oficjalnie nie podjęła decyzji, jak zagłosują członkowie klubu.

– Jutro będziemy rano decydować, tuż przed głosowaniem. Różne są opcje i stanowiska, ale żeby była jasność – ani Marcin Horała ani Marcin Ociepa to nie są jakieś orły parlamentaryzmu i gdyby to zależało indywidualnie ode mnie, to nie zagłosowałbym na żadnego z nich – komentował poseł w rozmowie z „Wprost”.

Jednocześnie zaznaczył, że ostateczna decyzja może zależeć od tego, jak zachowają się pozostałe ugrupowania. – Zobaczymy jak inne partie postąpią. Kluczowym argumentem może być to, że im gorzej w Prawie i Sprawiedliwości, tym lepiej dla partii demokratycznych i w Polsce. Więc taki wariant też może zwyciężyć – dodał Tomasz Trela.

Pewne jest natomiast, że nie wchodzi w grę zwiększenie liczby miejsc w Prezydium Sejmu. Taki pomysł forsował m.in. Mateusz Morawiecki, który chciał utworzenia dwóch dodatkowych stanowisk – jednego dla Rozwoju Plus, drugiego dla Centrum. Włodzimierz Czarzasty szybko jednak uciął te spekulacje.

– Nie planujemy rozszerzenia wielkości Prezydium. Nie będziemy dopasowywali wielkości Prezydium albo Konwentu Seniorów do takiej sytuacji, w której jedna partia podzieli się bardziej, czy się podzieli mniej – podkreślał marszałek Sejmu na antenie Polskiego Radia 24.

W piątek, 18 września, okaże się, czy walka o jedno stanowisko ponownie rozpali konflikt na prawicy. Posłowie wybiorą nowego wicemarszałka Sejmu w bloku głosowań zaplanowanym między godz. 9 a 11.

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