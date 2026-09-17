Poseł Wojciech Król w opałach. Sejm głosował wniosek o jego zatrzymanie
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Poseł Wojciech Król w opałach. Sejm głosował wniosek o jego zatrzymanie

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
W Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem Prokuratury Europejskiej dotyczącym zatrzymania posła KO Wojciecha Króla.

Sejm wyraził zgodę bezwzględną większością głosów na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

Polityk wcześniej sam zdecydował się złożyć oświadczenie, w którym wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności zarzucane mu przez prokuraturę. Oznacza to, że sam zrzekł się immunitetu, dzięki czemu Sejm decydował jedynie o zgodzie na jego zatrzymanie.

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