Poseł Wojciech Król w opałach. Sejm głosował wniosek o jego zatrzymanie

Sejm wyraził zgodę bezwzględną większością głosów na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.

Polityk wcześniej sam zdecydował się złożyć oświadczenie, w którym wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności zarzucane mu przez prokuraturę. Oznacza to, że sam zrzekł się immunitetu, dzięki czemu Sejm decydował jedynie o zgodzie na jego zatrzymanie.

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