Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta. „Dramatyczni ludzie!”

W czwartek 17 września Sejm podjął próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym życiu. Było to jednak trudne zadanie, ponieważ potrzebna była większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Związki partnerskie. Sejm nie odrzucił weta prezydenta

W czwartkowym głosowaniu 232 posłów zagłosowało za ponownym uchwaleniem ustawy, 200 było przeciwnych, a 28 nie zagłosowało wcale. Ustawę poparło 152 polityków KO, 23 PSL, 20 Lewicy, po 14 z Centrum i Polski 20250, 5 niezrzeszonych i 4 z Razem.

Do głosowania za odrzuceniem weta namawiała w Sejmie m.in. minister do spraw równości Katarzyna Kotula. – Nie można wybrać jednego przepisu konstytucji i używać go jako narzędzia do wykluczania pozostałych obywateli z ochrony prawnej. Ochrona małżeństwa nie oznacza prawnej niewidzialności wszystkich innych trwałych relacji dużej części swojego społeczeństwa – przekonywała.

Tracz po głosowaniu w Sejmie. „To szkieletów ludy”

Głos w tej kwestii zabrała też Małgorzata Tracz z KO. – Prawa 9 proc. rodzin w Polsce stały się zakładnikiem taktyki taśmowego wetowania. Ustawa, która jest podstawowym aktem ludzkiej przyzwoitości. Która jest minimum z minimum, które ma zapewnić, że państwo nie będzie traktowało własnych obywateli, żyjących w związkach nieformalnych: tych homoseksualnych i tych heteroseksualnych. Że nie będzie ich traktowało jak powietrza – mówiła w Sejmie.

– Ta ustawa przedstawiana jest przez opozycję, przez Kancelarię Prezydenta jako jakaś rewolucja obyczajowa. Podczas gdy to są normalne, europejskie standardy. I to nawet nie jest równanie do góry, tylko równaniem do dołu, jeśli chodzi o ustawodawstwo innych państw europejskich. Bo chodzi tutaj o zapewnienie praw do bezpieczeństwa, do bezpiecznego życia. I każda osoba, która dwóm milionom Polek i Polaków odmawia takich praw jest bez serca, bez rozumu, to szkieletów ludy – podsumowała Tracz.

Swój komentarz zamieściła też w sieci europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. „Nie będzie statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Tak zdecydowali Nawrocki z ZondaKoalicją. Przeciwko odrzuceniu weta głosowali też ludzie od Morawieckiego. Oni niczym się nie różnią od PiS. Ten sam beton, tacy sami aferzyści” – stwierdzała.

Trela o posłach prawicy: Dramatycznie ludzie!

We wpisie na X czwartkowe rozstrzygnięcie skomentował też poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. „Prawica i skrajna prawica właśnie w Sejmie podtrzymała weto prezydencie do ustawy o związkach partnerskich. Jak brać kasę od Krala, to pierwsi. Jak pomóc ludziom, to już ostatni. Dramatyczni ludzie!” – pisał.

Na oficjalnym koncie Lewicy pojawił się dłuższy wpis, poświęcony tej sprawie. „Choć jesteśmy rozczarowani, niestety nie jesteśmy zdziwieni. PiS, Konfederacja i Braun wielokrotnie pokazali już, że dla własnych politycznych gierek są w stanie szastać ludzkimi losami tak, jak im się żywnie podoba” – czytamy.

„To nie koniec walki! Mimo, że brunatna fala ponownie opóźniła dziś wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich, jako Lewica nie mamy zamiaru się poddać. Głos obywatelek i obywateli mówi jasno – równość nadejdzie. Coraz więcej osób popiera rozwiązania ją wprowadzające. A wraz z równością brunatna fala odpłynie w zapomnienie” – zapewniano.

„Macie nasze słowo – będziemy walczyć o równość małżeńską! Bo miłość to miłość i smutni panowie w garniturach tego nie zmienią” – przekonywała Lewica.

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