Donald Tusk z ostrą ripostą do Karola Nawrockiego. „Proponuję skasować ten wpis”

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Włodawę w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Na miejscowym cmentarzu wojennym uczestniczył w apelu pamięci i złożył wieniec. Spoczywają tam żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku, w tym uczestnicy bitwy pod Wytycznem.

Później Nawrocki spotkał się z mieszkańcami na włodawskim rynku. Nawiązał do ogłoszonego wcześniej alarmu powietrznego, przez który uroczystość mogła zostać odwołana.

– Rosja wciąż prowokuje, Rosja się nie zmienia. Ale wy tu jesteście. I jesteście odważni w naszym duchu, w naszej narodowej tożsamości – mówił prezydent. Zapewnił, że pozostaje w kontakcie z generałami Wojska Polskiego, a troskę o bezpieczeństwo mieszkańców przygranicznych terenów uznaje za jedno ze swoich najważniejszych zobowiązań.

Nawrocki: Wschodnia granica Polski jest granicą Europy

Prezydent przypomniał, że Włodawa leży w pobliżu styku granic Polski, Ukrainy i Białorusi. Jak mówił, spotykają się tam niepodległa Polska, walcząca o suwerenność Ukraina oraz Białoruś zdominowana przez wpływy Moskwy.

– Nie ma znaczenia, pod jakim sztandarem występuje Rosja. Czy to Rosja carska, sowiecka, czy Rosja Putina – przekonywał. Podkreślił, że wschodnia granica Polski jest jednocześnie granicą całej Europy, dlatego region wymaga nie tylko ochrony militarnej, lecz także inwestycji i rozwoju.

Nawrocki obiecał również walkę o dalsze funkcjonowanie szpitala powiatowego we Włodawie. – Chcę wam obiecać, że bić się będę o to, abyśmy nie stawali w sytuacji, w której szpital powiatowy we Włodawie musi walczyć o to, aby przetrwać. To zadanie dla UE i całej Polski, żeby nasze graniczne województwa, które poddane są tak wielkiej presji, rozwijały się pod względem infrastrukturalnym, bezpieczeństwa obywateli – powiedział.

Chwalił mieszkańców za usunięcie sowieckiego pomnika i upamiętnienie generała Franciszka Kleeberga. Wspominał też o wielokulturowej historii miasta, która ma pokazywać, że patriotyzm można łączyć z otwartością na ludzi innych wyznań i narodowości.

Wpadka prezydenta. Tusk zareagował natychmiast

Przesłanie wizyty w mediach społecznościowych przykrył jednak niefortunny fragment przemówienia, który Kancelaria Prezydenta wyróżniła na platformie X.

„Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny” – zacytowali Nawrockiego jego urzędnicy.

Sformułowanie o możliwości oddania terytorium natychmiast wychwycił Donald Tusk. Premier zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. „Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium” – napisał.

„Zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będziemy bronić, a nie co możemy oddać. Naszym obowiązkiem jest bronić każdego centymetra Polski” — dodał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak–Kamysz.

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