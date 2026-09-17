Tak zostanie złamana „blokada” Nawrockiego wobec Berka w TK? Tajemnicza zapowiedź Czarzastego

W ubiegłym tygodniu Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta RP stoi na stanowisku, że zachodzą „gigantyczne wątpliwości”, czy były minister ds. wdrażania polityki rządu spełnia formalne wymogi, aby móc objąć stanowisko.

Nawrocki zablokuje wybór Berka do Trybunału Konstytucyjnego?

O sprawę był pytany Włodzimierz Czarzasty. – Prezydent nie ma możliwości prawnej podważenia suwerennej decyzji Sejmu w zakresie wyboru członka TK. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby jej równowagę przewidzianą w Konstytucji – powiedział marszałek Sejmu w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24.

– W tej sprawie panie prezydencie – patrzę panu prosto w oczy – dyskusję uważam za zakończoną – stwierdził.

Dziennikarka prowadząca rozmowę stwierdziła, że dyskusja będzie zakończona wtedy, kiedy od Macieja Berka zostanie przyjęte ślubowanie. Na razie termin takiej uroczystości nie został wyznaczony. Pojawia się zatem pytanie, czy Maciej Berek – podobnie jak wcześniej grupa sędziów – złoży ślubowanie w Sejmie podczas uroczystości, w czasie której nie będzie uczestniczył Karol Nawrocki.

Tajemnicza zapowiedź Włodzimierza Czarzastego. „W stosownym czasie”

– Jeżeli prezydent w stosownym czasie nie przyjmie przysięgi ze strony Berka, będziemy szukali innych rozwiązań – zapowiedział Czarzasty. Na pytanie, kiedy ten „stosowny czas” upłynie, marszałek Sejmu odparł: „Ten czas przyjdzie, kiedy rozsądek nam podpowie, że on przyszedł”.

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, że policja może zablokować dostęp do siedziby Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu. Czy tzw. wariant siłowy jest realny? – Myślę, że nikt mądry nie przewiduje siłowych wejść gdziekolwiek – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

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